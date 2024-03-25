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البورصة تدعو الشركات المدرجة لتزويدها بالبيانات المالية

3/25/2024 2:59:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بأن البورصة تدعو الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 2024/12/31، وذلك عبر نظام الإفصاح الألكتروني XBRL ، قبل نهاية شهر آذار من هذا العام 2024.
وأكد الوظائفي بأن بورصة عمان ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر آذار الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري. وستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات السنوية المدققة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، وستكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات سنوية مدققة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.
ومما يجدر بالذكر أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.

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