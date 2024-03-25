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الاقتصاد الوطني.. منعة وتحديث مستمر وانتقال كبير نحو العالمية

3/25/2024 2:59:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- اتسم الاقتصاد الوطني، على مدى ربع قرن مضى بجملة من الملامح، تمثلت بالمنعة والتكيف والقدرة على التجديد والمبادرة، والاعتماد على الذات، والحفاظ على سياسة نقدية حصيفة، تسنده رؤية ملكية ثاقبة وانتقال كبير نحو العالمية.
وتمكن الاقتصاد الوطني أن يتجاوز العديد من التحديات الكبيرة، والتكيف مع الظروف الاستثنائية وتداعياتها، وأن يجدد نفسه ويندمج في العالم الجديد ومتغيراته، ويحافظ على الاستقرار النقدي ومستويات جيدة من الاحتياطيات الأجنبية وصلت اليوم إلى حوالي 18 مليار دولار.
واستطاع الأردن التقاط مفاتيح الازدهار عبر تحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية ورفد الاقتصاد بقطاعات جديدة وزيادة الاستثمار، فيما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من القرن الحالي 5 مرات، حيث سجل عام 1999 ما قيمته 7.12 مليار دينار، بينما وصل في 2022 إلى 34.54 مليار دينار بالأسعار الجارية.
ووضع الأردن على رأس اهتمامه في مطلع القرن الجديد، الاقتصاد بقمة الأولويات، حيث كرس جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده من أجل التحديث الاقتصادي وبناء نموذج اقتصادي يتمتع بالفعالية والكفاءة قائم على الاستثمار بالإنسان، إلى جانب تعزيز منعة المملكة وصمودها وسط ظروف صعبة ومحيط مضطرب.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة، تعد من أهم الفترات الزمنية في تاريخ الأردن والمنطقة عموما، لوجود عدد من الأزمات، منها الأزمة المالية العالمية وما سمي بالربيع العربي وجائحة فيروس كورونا، وغيرها من الصعوبات الخارجية التي انعكست على البلاد، وآخرها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأضاف إن الاقتصاد الوطني واجه كل تلك الصدمات منذ عام 2009، بروح من المنعة والتكيف، بعد أن شهد نموا كبيرا خاصة في الفترة بين الأعوام 2003- 2009، محافظا على نسب نمو معقولة في ظل الأوضاع الإقليمية، وعبر المرحلة بسلاسة رغم وجود بعض التأثيرات السلبية.
ولفت إلى التحولات الاقتصادية التي وثقها كتاب "الانتقال الكبير" الصادر عن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك، عبر ثلاث مراحل، الأولى منذ 1999-2009، وهي مرحلة النمو الاقتصادي الكبير، والإنجازات، والثانية خلال 2010-2020، والتي تزامنت مع أزمة جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات في مختلف المجالات، والثالثة مع بدء المئوية الثانية بمشاريع الإصلاح الثلاثة.
واستشهد الدكتور شتيوي بالنموذج الأردني في إدارة أزمة جائحة كورونا، الذي يحتذى به، خاصة أن الاقتصاد الأردني خرج منها بالتعافي والانتقال لمرحلة جديدة.
وقال إن جلالة الملك أطلق في بداية المئوية الثانية للمملكة، مشروعا نهضويا متكاملا من خلال مسارات الإصلاح والتحديث الثلاثة، راسما الخطوط العريضة الرئيسة للمستقبل الذي يراه جلالته للأردن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "إن تنفيذ ما تضمنته الخطط التحديثية الثلاثة، ينقل الأردن لمرحلة متقدمة" مشيرا إلى مفهوم الاعتماد على الذات الذي يعد مفصلا مهما في التوجه التنموي الوطني.
وأوضح أن الأردن اعتمد عبر تاريخه على المساعدات الخارجية، إلا أن توجيهات جلالته بضرورة إدراك التغيرات الحاصلة إقليميا وعالميا، وتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات تدريجيا، والاستفادة من الطاقات البشرية، دفع للتركيز على القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة، بدءا من الصناعة والزراعة والأمن الغذائي، وهو ما بدأت المملكة تجني ثماره بنحو مميز على أرض الواقع.
وأشاد بالنجاحات التي حققها البنك المركزي الأردني، عبر سنوات ممتدة من خلال الموازنة بين الاحتياجات، والتحديات التي عصفت بكثير من المراحل، ما حافظ على الاستقرار النقدي، وقيمة الدينار، ومستويات الاحتياطات النقدية الأجنبية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي ومدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، إن الاقتصاد الوطني استطاع أن يكون منيعا ومتكيفا من خلال مواجهته للعديد من الأزمات، أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية التي رافقت سياسة مالية متشددة في ذلك الحين، خوفا على الاحتياطيات النقدية، وآثارها بقيت ممتدة حتى عام 2019.
وأضاف إن الاقتصاد الوطني واجه بعدها أزمة كبيرة ثانية، وهي جائحة كورونا التي خلفت مشاكل اقتصادية عميقة وهيكلية، من خلال مفهوم اللجوء الاقتصادي، الأول للعمالة غير المدربة والمؤهلة، والثانية التضخم والعادات الاستهلاكية والسلوكية الاقتصادية الجديدة التي فرضها وجود الحرب العراقية والأزمة السورية وغيرها.
وأشار إلى أن الربيع العربي الذي يعد من أصعب التحديات على الجانب الاقتصادي التي واجهها الأردن، بسبب تعطل حركة الصادرات والمستوردات وإغلاق الحدود مع سورية والعراق، إلا أن الأردن استطاع التوجه نحو أسواق غير تقليدية وجديدة.
ولفت إلى قدرة القطاع الخاص، خاصة الصناعي على مواجهة العديد من التحديات التي خلفتها كل تلك الأزمات، خاصة على صعيد ارتفاع تكاليف الإنتاج، وديمومة الصناعة وتنافسيتها، واستيعاب العديد من الصدمات، عبر التكيف معها واعتماد جملة من الحلول الداخلية.
وبين أن الأردن أثبت قدرته على التعامل بمرونة خلال جائحة كورونا من خلال الاعتماد على الذات، وزيادة الإنتاج المحلي من مختلف السلع، واستحداث خطوط إنتاجية جديدة، ساهمت في تحقيق صمود اقتصادي، والحيلولة دون أن تتعمق الأزمة أكثر.
وأكد أن القدرة على التجديد والمبادرة، هي سمة بارزة للاقتصاد المحلي عبر سنوات عديدة، تظهر جليا في التنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعبر مبادرات للتغلب على أي عوائق داخلية وخارجية.
وقال "إن الاعتماد على الذات، مفهوم يقاس بمدى قدرة الاقتصاد على توفير الاحتياجات الداخلية، في أوقات الأزمات، وهو ما أثبته الاقتصاد الأردني في العديد من المجالات، خاصة أن نحو 45 بالمائة من الاحتياجات الاستهلاكية للأفراد هي من الصناعة الأردنية".
وأكد الدكتور الحسامي وجود قوى بشرية محلية مؤهلة في مختلف المجالات، ما يعزز الاعتماد على الذات، وتحقيق الأمن، خاصة الغذائية، والسياسة النقدية الحصيفة التي ضخت سيولة كبيرة، أسهمت في الحفاظ على ديمومة عمل العديد من القطاعات، وحمتها من التراجع.-(بترا- عائشة عناني)

MENAFN25032024000072011014ID1108019275

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