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مع صرف الرواتب مبكرا.. دعوات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك

3/25/2024 2:59:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة عمان- مع صرف رواتب المواطنين في وقت مبكر نسبيا من الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر السعيد، وما يترتب عليهما من متطلبات مالية اجتماعية وعائلية كبيرة، دعا خبراء اقتصاديون الأسر إلى ضرورة حسن إدارة ميزانيتهم الشهرية والاجتماعية لتفادي الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
كما طالب هؤلاء الخبراء الأسر بوجوب ترشيد استهلاكهم من خلال الموازنة بين الاحتياجات الماسة لما تبقى من الشهر الكريم، والالتزامات الاجتماعية والعائلية الخاصة بالعيد، إضافة إلى الابتعاد عن المصاريف الكمالية وغير الأساسية، والابتعاد عن الإنفاق السلبي، إلى جانب أهمية ادخار جزء من رواتبهم للفترة التي تعقب عيد الفطر.
وأكد هؤلاء أن حصول المواطنين على رواتب شهر آذار (مارس) قبل وقت طويل من نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، سيؤدي إلى إحداث فجوة مالية لدى الأسر في الإنفاق على متطلبات هذه المناسبات والمتطلبات الاعتيادية، كما سيحملها تكاليف إضافية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الخبراء أن تسيطر حالة من الهدوء وتراجع الطلب العام على نشاط الأسواق خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان امتدادا إلى موعد صرف راتب الشهر المقبل نيسان (إبريل).
وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن استلام المواطنين لرواتب شهر آذار (مارس) في وقت مبكر نسبيا من الشهر الفضيل وعن حلول عيد الفطر السعيد اللذين يتطلبان تكاليف عائلية واجتماعية إضافية، سيترك أعباء كبيرة على الأسر الأردنية خلال الفترة القادمة.
ويرى زوانة أن مواجهة ذلك وتفادي الضرر خلال هذه الفترة الطويلة عن الراتب القادم تفرض على الأسر مسؤولية حسن إدارة ميزانيتها الأسرية والاجتماعية والشخصية وميزانيتها الشخصية، إضافة إلى ادخار جزء من الراتب لفترة ما بعيد الشهر الكريم، علاوة على ضرورة تجنب الاستهلاك السلبي والخروج للتسوق خلال ساعات الصيام، مشددا على أن الحل بيد المواطن ليوفق أوضاعه مع هذه الظروف،
وتوقع زوانة أن يؤدي استلام راتب شهر آذار وامتداد رمضان حتى العاشر من شهر نيسان (إبريل) إلى تأثر الطلب العام في السوق المحلي، حيث يمكن توقع هدوء اقتصادي محلي ملحوظ في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر امتدادا حتى موعد حلول رواتب شهر نيسان.
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن حلول موعد رواتب المواطنين الشهرية في فترة مناسبات اجتماعية ودينية (رمضان، عيد الأضحى) عادة ما يزداد خلالها حجم إنفاق المواطنين، كما أنه يقود إلى خلق حالة من العسر المالي في أوساط العديد منهم، إضافة إلى إحداث فجوة مالية لديهم في الإنفاق على متطلبات هذه المناسبات والمتطلبات الاعتيادية.
وأكد عايش أن الحلول هذه الفترة تستدعي من المواطنين إدارة رواتبهم بشكل دقيق وتحديد الاحتياجات المعيشية الرئيسة التي تحتاجها كل أسرة، إضافة إلى الابتعاد عن الإنفاق غير العقلاني والسلبي ومحاولة تفادي هذا النوع من الإنفاق.
وأشار عايش إلى أن تآكل أجور المواطنين خلال السنوات الماضية في ظل انعكاس الأزمات والظروف المختلفة الاقتصادية والصحية على الواقع المعيشي للمواطنين، يتوجب من الحكومة إعادة النظر بالعملية الاقتصادية بشكل كامل والتركيز على عائدها المعيشي، إضافة إلى الدفع بسياسات اقتصادية جديدة تقوم على رفع معدلات الدخل التي لم تشهد أي زيادة منذ مدة طويلة، إلى جانب إعادة النظر بالضرائب وتخفيض ضريبة المبيعات على أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية والرئيسة للمواطنين.
إلى ذلك اتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقيه على أن تلقي أغلب المواطنين لرواتبهم قبل فترة طويلة من نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر السعيد اللذين تتزايد خلالهما مصاريف المواطنين بشكل ملحوظ، سيلقي بأعباء إضافية على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ويرى الحموري أن مواجهة هذه الحالة تتطلب من المواطنين ادخار جزء من رواتبهم لفترة العيد، إضافة إلى ترشيد استهلاكهم من خلال الموازنة بين الاحتياجات الماسة لما تبقى من الشهر الكريم، والالتزامات الاجتماعية والعائلية الخاصة بالعيد، إضافة إلى الابتعاد عن المصاريف الكمالية وغير الأساسية.
ولفت الحموري إلى أن تغيير السلوك الاستهلاكي لدى قطاع واسع من المواطنين خلال السنوات الأخيرة في ظل الظروف الصعبة فاقم من حالة الركود في السوق المحلي، داعيا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيضها بقصد زيادة حجم الطلب العام وتجنيب الاقتصاد الوطني مزيدا من التباطؤ.
ويشار إلى أن آخر نسخة لتقرير مسح دخل ونفقات الأسرة الأردنية والذي صدر في العام 2018 قد أشار إلى أن حوالي 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5000 دينار، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20000 دينار. ومن جهة أخرى، فقد بلغ المتوسط السنوي لإنفاق الأسر 10143 دينارا، أي أن ما نسبته 50 % من الأسر يقل إنفاقها السنوي عن هذا المقدار، وأن 50 % من الأسر يزيد إنفاقها عنه. ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول الدخل والنفقات،
وبحسب المسح فقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 % من مجموع هذا الإنفاق.

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