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تجارة العقبة تسير 3 شاحنات إغاثة الى غزة

3/25/2024 2:57:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة سيّرت غرفة تجارة العقبة وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 3 شاحنات محملة بالأدوية والأغطية والمواد الغذائية والطبية والمياه إلى أهلنا الصامدين في قطاع غزة وذلك من خلال حملة تبرعات عينية تابعتها مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
وقال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل رجا الكباريتي أن هذه الحملة الخيرية جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية لدعم الأهل والأشقاء في غزة الذين يتعرضون لأقصى حصار وأبشع جرائم من قبل الاحتلال مؤكداً على أن غرفة تجارة العقبة وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قامت باستقبال كاقة السلع والمواد التي تحتاجها العائلات في غزة وعملت على تصنيفها وترتيبها وتخزينها بشكل مناسب كل ضمن مجاله وقطاعه .

من جانبه قال نائب رئيس الغرفة احمد سالم الكسواني إن مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المعنية قام بتحميل 3 شاحنات من هذه المواد بشكل دقيق وحسب التصنيف الغذائي والطبي لكل مادة .

وبين الكسواني أن غرفة تجارة العقبة كانت على مدار الفترة الماضية مفتوحة الأبواب والساحات لاستقبال كافة التبرعات العينية من كافة القطاعات وذلك من خلال تجهيز المكان المناسب والعمال والفرق التطوعية التي ساهمت في ترتيب المواد وتصنيفها وتحميلها.

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