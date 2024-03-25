حصلت شركة Dalberg على عقد مدته 5 سنوات لتعزيز عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع القطاع الخاص

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR ): أعلنت شركة Dalberg Advisors ( ) عن حصولها على عقد لتنفيذ برنامج التعاون الإستراتيجي والمشاركة الرائدة في القطاع الخاص (PSE SCALE"")، وهو عبارة عن اتفاقية إطارية للخدمات الاستشارية التي ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID: ) لإشراك القطاع الخاص لتحقيق نتائج تنموية وإنسانية. ومن خلال العقد الذي تبلغ قيمته 99.1 مليون دولار ومدته خمس سنوات، ستقوم Dalberg وشركاؤها بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتسريع شراكات القطاع الخاص حول العالم وتحويل قدرة الوكالة على العمل مع القطاع الخاص.

إن برنامج PSE SCALE هو امتداد لأكثر من 20 عامًا من الجهود التي تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لزيادة الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الوكالة التنموية والإنسانية. وهو يمثل الآلية الرئيسية لرفع مستوى قدرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على العمل مع القطاع الخاص، وسيوفر مجموعة من الخدمات الفنية والاستشارية لبعثات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووحدات التشغيل التي تسعى إلى توسيع أو تسريع مشاركة القطاع الخاص. وتشمل الأنشطة دعم تطوير الإستراتيجيات، والفعالية التنظيمية، وتطوير القوى العاملة، وتيسير الشراكات، وأبحاث السوق، وأكثر من ذلك. في بيئة عالمية متزايدة التعقيد، يتمثل الهدف من هذا العمل في وضع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كشريك قادر وحيوي للشركات التي تسعى إلى تعزيز النمو والابتكار في أسواق جديدة، والحد من المخاطر، وتعزيز أهداف الاستدامة.

ستوفر Dalberg ومجموعة من الشركاء وهم شركات 60 Decibels ( )، وCrossBoundary ( )، وVera Solutions ( )، وSocial Solutions International ( )، مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات التي يتم تقديمها عند الطلب واستجابة للاحتياجات والفرص في أي وحدة تشغيل عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يتمتع الفريق بشكل جماعي بعقود من الخبرة في خدمة العملاء على مستوى العالم عبر القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من قضايا التنمية المستدامة.

قال Gaurav Gupta، الشريك الإداري العالمي لشركة Dalberg: "يسر Dalberg أن تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تعميق تعاونها مع القطاع الخاص. إن خبرتنا وشبكاتنا المحلية عبر الأسواق في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تجعل Dalberg شريكًا طبيعيًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية". "ومع أكثر من 1,100 عميل في القطاعين العام والخاص، لدينا سجل حافل في تصميم شراكات ناجحة عبر القطاعات تساعد جميع الأطراف على تحقيق أهدافهم".

تم توزيعه بواسطة APO Group بالنيابة عن Dalberg Advisors.

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حول Dalberg Advisors :

Dalberg Advisors هي شركة استشارية إستراتيجية تجمع بين المهارات الإستراتيجية للقطاع الخاص والقدرات التحليلية مع المعرفة العميقة والشبكات عبر الأسواق الناشئة والحدودية. تعمل Dalberg بنشاط عبر القطاعات العامة والخاصة والخيرية لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم ولديها أكثر من 500 موظف في 25 موقعًا في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة. كما إن Dalberg Advisors جزء من مجموعة Dalberg Group، والتي تضم مجموعة من المؤسسات ذات المهام - Dalberg Advisors، وDalberg Data Insights، وDalberg Design، وDalberg Media، وDalberg Implement، وDalberg Research، وDalberg Catalyst غير الهادفة للربح.

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