حصلت شركة Dalberg على عقد مدته 5 سنوات لتعزيز عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع القطاع الخاص

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIR ): أعلنت شركة Dalberg Advisors ( ) عن حصولها على عقد لتنفيذ برنامج التعاون الإستراتيجي والمشاركة الرائدة في القطاع الخاص (PSE SCALE"")، وهو عبارة عن اتفاقية إطارية للخدمات الاستشارية التي ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID: ) لإشراك القطاع الخاص لتحقيق نتائج تنموية وإنسانية. ومن خلال العقد الذي تبلغ قيمته 99.1 مليون دولار ومدته خمس سنوات، ستقوم Dalberg وشركاؤها بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتسريع شراكات القطاع الخاص حول العالم وتحويل قدرة الوكالة على العمل مع القطاع الخاص.
إن برنامج PSE SCALE هو امتداد لأكثر من 20 عامًا من الجهود التي تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لزيادة الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الوكالة التنموية والإنسانية. وهو يمثل الآلية الرئيسية لرفع مستوى قدرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على العمل مع القطاع الخاص، وسيوفر مجموعة من الخدمات الفنية والاستشارية لبعثات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووحدات التشغيل التي تسعى إلى توسيع أو تسريع مشاركة القطاع الخاص. وتشمل الأنشطة دعم تطوير الإستراتيجيات، والفعالية التنظيمية، وتطوير القوى العاملة، وتيسير الشراكات، وأبحاث السوق، وأكثر من ذلك. في بيئة عالمية متزايدة التعقيد، يتمثل الهدف من هذا العمل في وضع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كشريك قادر وحيوي للشركات التي تسعى إلى تعزيز النمو والابتكار في أسواق جديدة، والحد من المخاطر، وتعزيز أهداف الاستدامة.
ستوفر Dalberg ومجموعة من الشركاء وهم شركات 60 Decibels ( )، وCrossBoundary ( )، وVera Solutions ( )، وSocial Solutions International ( )، مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات التي يتم تقديمها عند الطلب واستجابة للاحتياجات والفرص في أي وحدة تشغيل عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يتمتع الفريق بشكل جماعي بعقود من الخبرة في خدمة العملاء على مستوى العالم عبر القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من قضايا التنمية المستدامة.
قال Gaurav Gupta، الشريك الإداري العالمي لشركة Dalberg: "يسر Dalberg أن تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تعميق تعاونها مع القطاع الخاص. إن خبرتنا وشبكاتنا المحلية عبر الأسواق في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تجعل Dalberg شريكًا طبيعيًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية". "ومع أكثر من 1,100 عميل في القطاعين العام والخاص، لدينا سجل حافل في تصميم شراكات ناجحة عبر القطاعات تساعد جميع الأطراف على تحقيق أهدافهم".
تم توزيعه بواسطة APO Group بالنيابة عن Dalberg Advisors.
تنزيل الصورة: (توضيح للأنشطة متعددة القطاعات)
حول Dalberg Advisors :
Dalberg Advisors هي شركة استشارية إستراتيجية تجمع بين المهارات الإستراتيجية للقطاع الخاص والقدرات التحليلية مع المعرفة العميقة والشبكات عبر الأسواق الناشئة والحدودية. تعمل Dalberg بنشاط عبر القطاعات العامة والخاصة والخيرية لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم ولديها أكثر من 500 موظف في 25 موقعًا في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة. كما إن Dalberg Advisors جزء من مجموعة Dalberg Group، والتي تضم مجموعة من المؤسسات ذات المهام - Dalberg Advisors، وDalberg Data Insights، وDalberg Design، وDalberg Media، وDalberg Implement، وDalberg Research، وDalberg Catalyst غير الهادفة للربح.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN25032024004146001356ID1108019264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.