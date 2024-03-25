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بعد مرور 44 عاما على الجريمة..علكة تكشف هوية القاتل

3/25/2024 2:23:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد مرور 44 عاما على جريمة قتل طالبة في كلية ماونت هود المجتمعية تدعى باربرا تاكر، اعتقلت الشرطة مشتبها به في الجريمة التي وقعت عام 1980 بولاية أوريغون الأميركية.
حيث تم اعتقال روبرت بليمبتون (60 عاما) وإدانته بتهمة القتل من الدرجة الأولى و4 تهم بالقتل من الدرجة الثانية، وفقا لبيان صحفي صادر عن المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه.
حيث قال ممثلو الادعاء، بأن الحمض النووي الذي تم العثور عليه في قطعة من علكة بصقها بليمبتون أثناء مراقبته بعد الاشتباه به قبل أكثر من 3 أعوام، ساعدت على اعتقاله.
وجاء في البيان، أن تاكر التي كانت تبلغ من العمر 19 عاما ، "تعرضت للاختطاف والاعتداء الجنسي والضرب حتى الموت". وأكد بليمبتون أنه غير مذنب، وأشار محاموه أنهم بصدد الاستئناف على إدانته.
وقال مكتب المدعي العام، إن بليمبتون لا يزال معتقلا في مولتنوماه بانتظار صدور الحكم، في جلسة ستعقد في يونيو المقبل.
ووفقا لـ(CNN) فإن الجريمة تعود إلى عام 1980، حين تم اكتشاف جثة تاكر بالقرب من ساحة انتظار السيارات من قبل الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى الفصل الدراسي في الكلية.
وقال الشهود حينها، بأنهم رأوا يوم 15 يناير من ذات العام، امرأة في ورطة في وقت قريب من جريمة القتل، حسبما ورد في وثائق مكتب المدعي العام.
حيث جاء في شهادة إحدى النساء أنها شاهدت أنثى تلوح بذراعيها ووجهها ملطخ بالدماء، بينما قالت أخرى إنها "شاهدت رجلا يختلس النظر عبر الشجيرات بجوار موقف سيارات الكلية".
بعد سنوات من انقطاع التحقيقات في الجريمة، طلبت الشرطة من شركة "Parabon"NanoLabs" لتكنولوجيا الحمض النووي، إلقاء نظرة على الملف الشخصي للضحية ومحاولة تحديد التطابقات المحتملة، حيث تم استخدام المسحات المأخوذة أثناء تشريح جثة تاكر لإنشاء ملف تعريف للحمض النووي للمشتبه به.
وقد ساعد اختبار التنبؤ بالسمات الجسدية للشخص بناء على الحمض النووي علماء الأنساب الجينية على تضييق نطاق المشتبه بهم المحتملون، وأخيرا تمكنت مور في مارس 2021، من تحديد روبرت بليمبتون باعتباره المشتبه به المحتمل.
وقالت كبيرة علماء الأنساب الجينية في "Parabon NanoLabs"، سي سي مور لشبكة CNN : "انتهى الأمر بحل هذه القضية" واصفة إياها أنها "واحدة من أبرز الأحداث في مسيرتها المهنية في علم الأنساب الجيني".
وقال مكتب المدعي العام إن المحققين استخدموا هذه المعلومات لبدء مراقبة بليمبتون، وتمكنوا من أخذ قطعة علكة شاهده المحققون وهو يبصقها ليقوموا بتحليلها فيما بعد.
وعندها، اكتشف المحققون تطابق الحمض النووي المأخوذ من العلكة مع مسحات تشريح الجثة، ليصدر الأممر بالقبض عليه في 8 يونيو 2021.
وقال رئيس الشرطة كلاوديو غراندجين، آنذاك في بيان بعد اعتقال بليمبتون في يونيو 2021: "هذه القضايا لم تُفقد أو تُنس".
وأبدت شقيقة الضحية سعادتها قائلة: "كان الأمر مذهلا. إنها أخبار جيدة بعد أن كنت قد استسلمت".
وقد وصفت مور هذه القضية بأنها "واحدة من أبرز الأحداث في مسيرتها المهنية في علم الأنساب الجيني".

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