دولة تفرض حظرا على بيع السجائر الإلكترونية

(MENAFN
- Al Watan) قررت السلطات البلجيكية فرض حظر كلي على بيع السجائر الإلكترونية بدءاً من الأول من يناير عام 2025.
حيث قال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندينبروكه إن بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفواكه المختلف أدى إلى رواج تدخينها بين الشباب والمراهقين.
وبحسب موقع "يورونيوز" فإن بلجيكا تحظر بيع جميع أنواع السجائر الإلكترونية على من هم دون سن 18 عاما.
ولطالما حذرت منظمات مكافحة السرطان ضد السجائر الإلكترونية باعتبارها تؤدي إلى إشاعة التدخين وانتشاره بين الشباب الأصغر سناً.
وارتفع الإقبال على السجائر الإلكترونية في بلجيكا بسبب انخفاض سعرها مقارنة بالسجائر العادية واحتواءها على كميات كبيرة من النيكوتين الذي قد يؤدي إلى إدمانها.
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