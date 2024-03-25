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دولة تفرض حظرا على بيع السجائر الإلكترونية

3/25/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت السلطات البلجيكية فرض حظر كلي على بيع السجائر الإلكترونية بدءاً من الأول من يناير عام 2025.
حيث قال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندينبروكه إن بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفواكه المختلف أدى إلى رواج تدخينها بين الشباب والمراهقين.
وبحسب موقع "يورونيوز" فإن بلجيكا تحظر بيع جميع أنواع السجائر الإلكترونية على من هم دون سن 18 عاما.
ولطالما حذرت منظمات مكافحة السرطان ضد السجائر الإلكترونية باعتبارها تؤدي إلى إشاعة التدخين وانتشاره بين الشباب الأصغر سناً.
وارتفع الإقبال على السجائر الإلكترونية في بلجيكا بسبب انخفاض سعرها مقارنة بالسجائر العادية واحتواءها على كميات كبيرة من النيكوتين الذي قد يؤدي إلى إدمانها.

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