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الرياض تتصدر إصابات العمل بـ 7880 إصابة وبيشة الأقل

3/25/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إحصائية إصابات العمل خلال العام 2023م، حيث سجلت انخفاضاً عن عام 2022م بنسبة 8.5% نظير الجهود المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي أسهمت في التزام المنشآت وأصحاب العمل بمبادئ ومعايير سلامة المشتركين في بيئات العمل.
جاء ذلك في التقرير الدوري الذي تصدره المؤسسة وتستعرض من خلاله أبرز الأرقام والإحصاءات والمؤشرات عن إصابات العمل المسجلة لدى أصحاب العمل والمنشآت خلال العام 2023م.
واستهلت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أعداد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث بينت المؤسسة أن عدد المشتركين بلغ بنهاية عام 2023م أكثر من 10.8 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المنشآت لذات الفترة أكثر من 1.3 مليون منشأة مسجلة لدى المؤسسة.
بعد ذلك استعرض التقرير عدد إصابات العمل المسجلة خلال العام 2023م حيث بلغ 27133 إصابة عمل. وقد شكل المشتركين الذكور النسبة الأكبر في التعرض لإصابات العمل بواقع 26114 إصابة.
كما أوضح التقرير أن منطقة الرياض شهدت تسجيل أعلى إصابات العمل بين مناطق المملكة بواقع 7880 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد 4606 إصابات، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثالثة بعدد 3628 إصابة عمل. وجاءت محافظة بيشة كأقل المناطق تسجيلًا لإصابات العمل خلال العام 2023م بواقع 9 إصابات.
وعن أسباب إصابات العمل التي تم تسجيلها خلال العام 2023م بين التقرير أن التعرض لقوى ميكانيكية جاء أولاً بواقع 15352 إصابة، تلاها حوادث السقوط بعدد 7413 إصابة، وجاءت ثالثاً الحوادث المرورية بعدد 2732 إصابة.
وخلال العام 2023م حرصت التأمينات الاجتماعية على تكثيف الجهود التوعوية والوقائية والزيارات الميدانية لأصحاب العمل، انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الاخطار المهنية الذي يعد أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة. حيث قامت المؤسسة بأكثر من 280 ألف زيارة ميدانية لأصحاب العمل خلال العام 2023م. كما أصدر أصحاب العمل من خلال خدمات المؤسسة الإلكترونية أكثر من 58 ألف شهادة سلامة وصحة مهنية. وخلال ذات الفترة تم إصدار أكثر من 11 ألف قرار طبي من اللجان الطبية. كما قدمت المؤسسة الدعم لأكثر من 21 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية.
يذكر أن إحصاءات إصابات العمل التي سجلتها التأمينات الاجتماعية شهدت انخفاضاً ملموساً على مدار السنوات الماضية والتي جاءت بفضل التزام أصحاب العمل وجهود المؤسسة في رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية واستدامة بيئات العمل للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات. وتمثل سلامة المشتركين هدفاً إستراتيجياً للتأمينات الاجتماعية من خلال الخطط والبرامج المتمثلة في الزيارات الميدانية التفقدية والورش واللقاءات مع أصحاب العمل للتوعية بأهمية سلامة المشتركين في بيئات العمل.

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