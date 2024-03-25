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ظاهرة خسوف شبه ظل للقمر غير مُشاهدة بالسعودية

3/25/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الكرة الأرضية خسوف شبه ظل "عميق" للقمر اليوم، واستمر 4 ساعات و 39 دقيقة، حيث كان نحو 96% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف، وكان مرئيًا من أقصى شرق آسيا وأستراليا والأمريكيتين وأوروبا الغربية وأفريقيا، في حين كانت آخر مرة يحدث فيها خسوف بهذا العمق في مايو 2023.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الخسوف كان غير مشاهد في السعودية ومعظم الوطن العربي باستثناء بلدان المغرب العربي وتشمل الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وغرب ليبيا، حيث حدث الخسوف بالتزامن مع توقيت غروبه في تلك المناطق.
وبين أن خسوف شبه الظل حدث عندما مر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمى شبه الظل وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر ولكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة, ولكن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً، مشيراً إلى أن القمر مرّ بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض وبالتالي كان انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحاً من المعتاد, وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل والسبب في ندرته لأن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جداً بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.
وأوضح أبو زاهرة ، أن مراحل الخسوف بدأت بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 07:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، لافتاً إلى أنه تبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 10:12 صباحاً, وانتهى بخروج القمر من منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.
يُذكر أن السبب لعدم حدوث الخسوف شهرياً يعود إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بنحو 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس, حيث ظل الأرض يكون على نفس المستوى لذلك لا يحدث خسوف شهرياً، وبعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف كلي للشمس في الثامن من أبريل غير مشاهد في سماء الوطن العربي.

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