ضبط مستودع غير مرخص يستخدم لتخزين مواد فاسدة و مشروبات غازية غير مصرح بيعها

(MENAFN
- Al Watan) استمرارًا لحملاتها السابقة أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية عن ضبط مستودع جنوب المحافظة، يخزّن المشروبات الغازية المتنوعة دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين وتبين أن الموقع جرى استغلاله لتوزيع منتجات غير مصرح بيعها وتهرب ضريبي.
وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية بمشاركة كل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الغذاء والدواء رصد مستودع جرى استغلاله لتخزين مشروبات متنوعة غير مسجلة بهيئة الغذاء والدواء وتهرب ضريبي وتالفة تحمل مسميات تجارية معروفة تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث جرى ضبط نحو 16 ألف لتر من امشروبات تالفة وعدد 40,865 عبوة تهرب ضريبي وعدد 1 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وأشارت الأمانة إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.
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