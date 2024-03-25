Monday, 25 March 2024 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط مستودع غير مرخص يستخدم لتخزين مواد فاسدة و مشروبات غازية غير مصرح بيعها

3/25/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استمرارًا لحملاتها السابقة أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية عن ضبط مستودع جنوب المحافظة، يخزّن المشروبات الغازية المتنوعة دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين وتبين أن الموقع جرى استغلاله لتوزيع منتجات غير مصرح بيعها وتهرب ضريبي.
وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية بمشاركة كل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الغذاء والدواء رصد مستودع جرى استغلاله لتخزين مشروبات متنوعة غير مسجلة بهيئة الغذاء والدواء وتهرب ضريبي وتالفة تحمل مسميات تجارية معروفة تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث جرى ضبط نحو 16 ألف لتر من امشروبات تالفة وعدد 40,865 عبوة تهرب ضريبي وعدد 1 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وأشارت الأمانة إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.

MENAFN25032024000089011017ID1108019211

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث