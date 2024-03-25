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ضبط منشأة استوردت أسماكا محظورة وتلاعبت في بيانات شحنتها

3/25/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة استوردت أسماكًا محظورة، وتلاعبت في بيانات الشحنة التي تم معاينتها في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام. وأوضحت "الهيئة" أنه أثناء عمليات التفتيش على الإرساليات المستوردة إلى المملكة عن طريق الميناء، تم ضبط شحنة أسماك مخالفة يبلغ وزنها أكثر من 26 ألف كيلوجرام وذلك بعد ملاحظة اختلاف أصناف الأسماك الواردة عما هو مذكور في المستندات المرفقة، وقيام المستورد بتقديم بيانات لأسماك مسموح استيرادها، كما تم رصد تلاعب في الملصق التعريفي للمنتج (البطاقة التعريفية). و
أشارت إلى أنه تم رفض دخول الشحنة، وإصدار الغرامات حسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ووفقًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات للأغذية على البند رقم 8/2 "قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخادعة للمستهلك" فإن قيمة الغرامة (25.000) ريال.
ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي".

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