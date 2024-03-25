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القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها

3/25/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية الهيلينية، السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعثولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية الهيلينية، السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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