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ارتفاع شهداء غزة إلى 32333 وجرائم الاحتلال مستمرة

3/25/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 171 على التوالي إلى 32333 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74694 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 107 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 176 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
في ذات السياق، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها حيث استشهد 22 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح أن الطواقم الطبية انتشلت 22 شهيداً وعشرات الجرحى من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم في مدينة دير البلح من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مخيمات وسط قطاع غزة، مما أدى لتدمير العديد من المنازل.

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