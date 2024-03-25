ارتفاع شهداء غزة إلى 32333 وجرائم الاحتلال مستمرة

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 171 على التوالي إلى 32333 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74694 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 107 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 176 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
في ذات السياق، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها حيث استشهد 22 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح أن الطواقم الطبية انتشلت 22 شهيداً وعشرات الجرحى من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم في مدينة دير البلح من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مخيمات وسط قطاع غزة، مما أدى لتدمير العديد من المنازل.
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