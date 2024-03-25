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10 أيام مهلة لترمب

3/25/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) خفضت محكمة الاستئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ.
وكتب ترمب عبر موقع "تروث سوشال" إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".
وأدين ترمب ونجلاه في وقت سابق بتضخيم صافي ثروة منظمة ترمب على مدار عشر سنوات بمبلغ يقدر ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على شروط قرض مواتية، ما دفع القاضي آرثر إنغورون في فبراير لإصدار قرار بدفعه غرامة مالية قدرها 454 مليون دولار.
وكرد فعل على القرار قال ترمب القضاء الأمريكي إنه اضطر لـ"بيع أطفاله" وهي أصول عزيزة عليه حتى لا يتمكن من تدمير اللص جو بايدن، وذلك بتغريمه دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك.
واعترفت هيئة الدفاع عن ترمب سابقا بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك في قضية تزوير سجلات محاسبة.

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