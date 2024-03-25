10 أيام مهلة لترمب

(MENAFN
- Al Watan) خفضت محكمة الاستئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ.
وكتب ترمب عبر موقع "تروث سوشال" إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".
وأدين ترمب ونجلاه في وقت سابق بتضخيم صافي ثروة منظمة ترمب على مدار عشر سنوات بمبلغ يقدر ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على شروط قرض مواتية، ما دفع القاضي آرثر إنغورون في فبراير لإصدار قرار بدفعه غرامة مالية قدرها 454 مليون دولار.
وكرد فعل على القرار قال ترمب القضاء الأمريكي إنه اضطر لـ"بيع أطفاله" وهي أصول عزيزة عليه حتى لا يتمكن من تدمير اللص جو بايدن، وذلك بتغريمه دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك.
واعترفت هيئة الدفاع عن ترمب سابقا بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك في قضية تزوير سجلات محاسبة.
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