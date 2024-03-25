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الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

3/25/2024 2:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية توفر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك خلال الفترة من 15/ 9 حتى 22/ 9/ 1445هـ. وتضمنت الوظائف المطلوبة: داعية، ومراقب، وحارس أمن (للجنسين). فضلا عن وظيفتي إمام ومؤذن.
واشترطت الوزارة للتقديم على وظائف الدعوة حصول المتقدم على شهادة الدكتوراة أو الماجستير أو البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير جيد جدًا فأعلى.
أما الوظائف الأخرى فيشترط فيها الحصول على الشهادة الثانوية كحد أدنى.
ويمكن التقديم من خلال البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (اضغط هنا ).

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