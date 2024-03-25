الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية توفر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك خلال الفترة من 15/ 9 حتى 22/ 9/ 1445هـ. وتضمنت الوظائف المطلوبة: داعية، ومراقب، وحارس أمن (للجنسين). فضلا عن وظيفتي إمام ومؤذن.
واشترطت الوزارة للتقديم على وظائف الدعوة حصول المتقدم على شهادة الدكتوراة أو الماجستير أو البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير جيد جدًا فأعلى.
أما الوظائف الأخرى فيشترط فيها الحصول على الشهادة الثانوية كحد أدنى.
ويمكن التقديم من خلال البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (اضغط هنا
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