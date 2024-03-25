انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.22%

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الاثنين، عند مستوى 4782.57 نقطة منخفضًا 10.6 نقطة، وبنسبة 0.22 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4793.14 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و555 ألفًا و328 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 41.01 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6 ملايين و26 ألفًا و737 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.005 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.12 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 739 ألف ريال عُماني بنسبة 20.79 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 684 ألف ريال عُماني بنسبة 19.25%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 55 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.54 %.

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