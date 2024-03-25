انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.22%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الاثنين، عند مستوى 4782.57 نقطة منخفضًا 10.6 نقطة، وبنسبة 0.22 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4793.14 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و555 ألفًا و328 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 41.01 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6 ملايين و26 ألفًا و737 ريالًا عُمانيًّا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.005 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.12 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 739 ألف ريال عُماني بنسبة 20.79 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 684 ألف ريال عُماني بنسبة 19.25%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 55 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.54 %.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019204
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