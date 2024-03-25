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شباب الأعمال توفر فرصا استثمارية وتصديرية لـ 550 شركة

3/25/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بسام الشنوانى رئيس الجمعية المصرية لـ”شباب الأعمال” إن الجمعية ساهمت فى توفير فرصا استثمارية وتصديرية لـ550 شركة تعمل فى مختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.

أضاف الشنوانى خلال الندوة التى نظمتها الجمعية بعنوان :((الاقتصاد المصري.. التحديات والفرص)) أن استراتيجية العمل للتشكيل الجديد لممجلس الإدارة ترتكز على تكوين الشراكات ودراسة التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية وتصديرية لتعزيز فرص نمو شركات الأعضاء

موضوعات متعلقة على عيسى: تنفيذ وثيقة ((ملكية الدولة)) وبرنامج الطروحات ضرورة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير فروع التجارة الداخلية وزير التعليم يبحث مع السفيرة الأمريكية التوسع في مدارس“STEM”

قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق إن الحوكمة واستدامة النمو الاقتصادى مهمة للغاية لإعادة التوازن إلى القطاع الخاص والتنوع فى مصادر الدخل القومى والقطاعات الأكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة مثل الصناعة.

وقال زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى السابق والخبير الاقتصادي، إن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يعد من أهم الآثار المباشرة للخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بجانب استقرار سعر الصرف وإعادة تدفقات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية بالإضافة إلى تجنب التعثر فى الالتزامات الدولية.

أكد أشرف العربي، وزير التعاون الدولى الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومى أن ما شهدته مصر من خطوات سريعة لعلاج الأزمة الاقتصادية حل سياسى فى المقام الأول تمثل فى جذب الاستثمارات المباشرة وقروض مسيرة وضمانات ودعم دولي.

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