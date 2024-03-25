شباب الأعمال توفر فرصا استثمارية وتصديرية لـ 550 شركة

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- Al-Borsa News) قال بسام الشنوانى رئيس الجمعية المصرية لـ”شباب الأعمال” إن الجمعية ساهمت فى توفير فرصا استثمارية وتصديرية لـ550 شركة تعمل فى مختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
أضاف الشنوانى خلال الندوة التى نظمتها الجمعية بعنوان :((الاقتصاد المصري.. التحديات والفرص)) أن استراتيجية العمل للتشكيل الجديد لممجلس الإدارة ترتكز على تكوين الشراكات ودراسة التحديات وتحويلها إلى فرص استثمارية وتصديرية لتعزيز فرص نمو شركات الأعضاء
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قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق إن الحوكمة واستدامة النمو الاقتصادى مهمة للغاية لإعادة التوازن إلى القطاع الخاص والتنوع فى مصادر الدخل القومى والقطاعات الأكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة مثل الصناعة.
وقال زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى السابق والخبير الاقتصادي، إن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يعد من أهم الآثار المباشرة للخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بجانب استقرار سعر الصرف وإعادة تدفقات المصريين بالخارج إلى القنوات الرسمية بالإضافة إلى تجنب التعثر فى الالتزامات الدولية.
أكد أشرف العربي، وزير التعاون الدولى الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومى أن ما شهدته مصر من خطوات سريعة لعلاج الأزمة الاقتصادية حل سياسى فى المقام الأول تمثل فى جذب الاستثمارات المباشرة وقروض مسيرة وضمانات ودعم دولي.
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