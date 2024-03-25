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بنك الاستثمار الأوروبي يمول تحديث مدارس شرق ألمانيا بقيمة 100 مليون يورو

3/25/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قدم بنك الاستثمار الأوروبي قروض بقيمة 100 مليون يورو لدعم تحديث المؤسسات التعليمية في ولاية براندنبورج شرق ألمانيا.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه يتم تقديم القرض الإطاري للولاية الألمانية والذي سيمول بدوره البناء الجديد والتحديث والرقمنة في المؤسسات التعليمية نيابة عن حكومة الولاية.

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أشار إلى أن استثمارات الرقمنة تشمل شراء معدات تكنولوجيا المعلومات وتدريب المعلمين على تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الهدف من المشروع هو توفير تعليم أفضل جودة في المدارس والمدارس المهنية ودور الحضانة في جميع أنحاء الولاية، مع تحسين المهارات الرقمية للتلاميذ والمعلمين.

ونوه أن أجزاء كبيرة من الولاية الألمانية تعد من بين أفقر مناطق ألمانيا وتصنف على أنها مناطق تماسك (حيث يكون الدخل أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي)،

بينما تركز جهود الاتحاد الأوروبي على دعم البناء الجديد وتجديد المدارس الحكومية بكفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على شراء الأجهزة الرقمية والمحمولة للتدريس الموجه نحو المستقبل.

في عام 2023، زار بنك الاستثمار الأوروبي ثلاثة مشاريع مكتملة في الولاية الألمانية حيث أدى التمويل المستهدف للبنية التحتية التعليمية إلى تحسن كبير في بيئة التعليم والتعلم، ويواصل البنك العمل على تعزيز البنية التحتية التعليمية باستخدام فرص التمويل التي توفرها ولاية براندنبورج الفيدرالية.

المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108019202

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