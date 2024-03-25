بنك الاستثمار الأوروبي يمول تحديث مدارس شرق ألمانيا بقيمة 100 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) قدم بنك الاستثمار الأوروبي قروض بقيمة 100 مليون يورو لدعم تحديث المؤسسات التعليمية في ولاية براندنبورج شرق ألمانيا.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه يتم تقديم القرض الإطاري للولاية الألمانية والذي سيمول بدوره البناء الجديد والتحديث والرقمنة في المؤسسات التعليمية نيابة عن حكومة الولاية.
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أشار إلى أن استثمارات الرقمنة تشمل شراء معدات تكنولوجيا المعلومات وتدريب المعلمين على تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الهدف من المشروع هو توفير تعليم أفضل جودة في المدارس والمدارس المهنية ودور الحضانة في جميع أنحاء الولاية، مع تحسين المهارات الرقمية للتلاميذ والمعلمين.
ونوه أن أجزاء كبيرة من الولاية الألمانية تعد من بين أفقر مناطق ألمانيا وتصنف على أنها مناطق تماسك (حيث يكون الدخل أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي)،
بينما تركز جهود الاتحاد الأوروبي على دعم البناء الجديد وتجديد المدارس الحكومية بكفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على شراء الأجهزة الرقمية والمحمولة للتدريس الموجه نحو المستقبل.
في عام 2023، زار بنك الاستثمار الأوروبي ثلاثة مشاريع مكتملة في الولاية الألمانية حيث أدى التمويل المستهدف للبنية التحتية التعليمية إلى تحسن كبير في بيئة التعليم والتعلم، ويواصل البنك العمل على تعزيز البنية التحتية التعليمية باستخدام فرص التمويل التي توفرها ولاية براندنبورج الفيدرالية.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019202
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