انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الإثنين بمقدار 122.07 نقطة بما نسبته 1.20% ليصل إلى 10 آلاف و92.68 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 136 مليونا و206 آلاف و131 سهما، بقيمة 461 مليونا و642 ألفا و857.402 ريال، نتيجة تنفيذ 16 ألفا و344 صفقة في جميع القطاعات.

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وصعدت في الجلسة أسهم 3 شركات، فيما انخفضت أسعار 42 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 579 مليارا و30 مليونا و616 ألفا و823.010 ريال، مقابل 587 مليارا و925 مليونا و78 ألفا و992.450 ريال، في الجلسة السابقة.

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