انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الإثنين بمقدار 122.07 نقطة بما نسبته 1.20% ليصل إلى 10 آلاف و92.68 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 136 مليونا و206 آلاف و131 سهما، بقيمة 461 مليونا و642 ألفا و857.402 ريال، نتيجة تنفيذ 16 ألفا و344 صفقة في جميع القطاعات.
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وصعدت في الجلسة أسهم 3 شركات، فيما انخفضت أسعار 42 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية الجلسة 579 مليارا و30 مليونا و616 ألفا و823.010 ريال، مقابل 587 مليارا و925 مليونا و78 ألفا و992.450 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019200
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