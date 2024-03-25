الاستثمار الأوروبي يمول أسبانيا بقروض 265 مليون يورو لدعم التنمية المستدامة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 265 مليون يورو مع حكومة مدريد الإقليمية للمساعدة في تعزيز الاستثمارات الخضراء والاجتماعية والرقمية.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن الائتمان يدعم البرنامج التشغيلي لمنطقة مدريد التابع لصندوق التنمية الإقليمية الأوروبي، والذي يعزز أهداف التماسك والسياسة في الاتحاد الأوروبي.

موضوعاتالحد الأدنى للأجور لا يكفي لإنهاء الفقر في بريطانيا نائب الرئيس الصيني: نرحب بالشركات الأجنبية لتقاسم فرص التنمية مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

وأوضح أن القرض يشارك في تمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار، واستخدام الرعاية الصحية للتقنيات الرقمية، واستخدام المياه وإدارتها، وكفاءة الطاقة في المباني العامة والنقل المستدام.

وأشار إلى أن اتفاق القرض يتماشى مع أربعة أهداف للسياسة العامة للبنك الأوروبي للاستثمار هي: الابتكار والرأس المال الرقمي والبشري، و الطاقة المستدامة والموارد الطبيعية، والمدن والمناطق المستدامة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل المشاريع المتوسطة الحجم.

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