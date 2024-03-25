الاستثمار الأوروبي يمول أسبانيا بقروض 265 مليون يورو لدعم التنمية المستدامة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 265 مليون يورو مع حكومة مدريد الإقليمية للمساعدة في تعزيز الاستثمارات الخضراء والاجتماعية والرقمية.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن الائتمان يدعم البرنامج التشغيلي لمنطقة مدريد التابع لصندوق التنمية الإقليمية الأوروبي، والذي يعزز أهداف التماسك والسياسة في الاتحاد الأوروبي.
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وأوضح أن القرض يشارك في تمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار، واستخدام الرعاية الصحية للتقنيات الرقمية، واستخدام المياه وإدارتها، وكفاءة الطاقة في المباني العامة والنقل المستدام.
وأشار إلى أن اتفاق القرض يتماشى مع أربعة أهداف للسياسة العامة للبنك الأوروبي للاستثمار هي: الابتكار والرأس المال الرقمي والبشري، و الطاقة المستدامة والموارد الطبيعية، والمدن والمناطق المستدامة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل المشاريع المتوسطة الحجم.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019199
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