البنك المركزي الغاني يبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 29%

MENAFN - Al-Borsa News) أبقى البنك المركزي الغاني اليوم الاثنين على سعر الفائدة الرئيسي عند 29٪، قائلاً إن توقعات التضخم ساءت بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين وتطلبت مراقبة دقيقة.

وأشار بيان صادر عن البنك المركزي الغاني إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف في يناير قبل أن يتباطأ مرة أخرى في فبراير بنسبة تدور حول 23 في المائة على أساس سنوي.

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وقال محافظ البنك المركزي إرنست أديسون في مؤتمر صحفي إن نسبة التضخم الاخيرة فاقت التوقعات مما كانت عليه في اجتماع السياسة الأخير في يناير.

وأوضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت تعديل نسبة الاحتياطي النقدي لتشجيع البنوك على الإقراض بدلاً من استثمار المزيد من الأموال في أذون الخزانة.

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