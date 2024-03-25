البنك المركزي الغاني يبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 29%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبقى البنك المركزي الغاني اليوم الاثنين على سعر الفائدة الرئيسي عند 29٪، قائلاً إن توقعات التضخم ساءت بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين وتطلبت مراقبة دقيقة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي الغاني إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف في يناير قبل أن يتباطأ مرة أخرى في فبراير بنسبة تدور حول 23 في المائة على أساس سنوي.
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وقال محافظ البنك المركزي إرنست أديسون في مؤتمر صحفي إن نسبة التضخم الاخيرة فاقت التوقعات مما كانت عليه في اجتماع السياسة الأخير في يناير.
وأوضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت تعديل نسبة الاحتياطي النقدي لتشجيع البنوك على الإقراض بدلاً من استثمار المزيد من الأموال في أذون الخزانة.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019198
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