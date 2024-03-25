Monday, 25 March 2024 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك المركزي الغاني يبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 29%

3/25/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبقى البنك المركزي الغاني اليوم الاثنين على سعر الفائدة الرئيسي عند 29٪، قائلاً إن توقعات التضخم ساءت بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين وتطلبت مراقبة دقيقة.

وأشار بيان صادر عن البنك المركزي الغاني إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف في يناير قبل أن يتباطأ مرة أخرى في فبراير بنسبة تدور حول 23 في المائة على أساس سنوي.

موضوعات متعلقة الحد الأدنى للأجور لا يكفي لإنهاء الفقر في بريطانيا نائب الرئيس الصيني: نرحب بالشركات الأجنبية لتقاسم فرص التنمية مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

وقال محافظ البنك المركزي إرنست أديسون في مؤتمر صحفي إن نسبة التضخم الاخيرة فاقت التوقعات مما كانت عليه في اجتماع السياسة الأخير في يناير.
وأوضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت تعديل نسبة الاحتياطي النقدي لتشجيع البنوك على الإقراض بدلاً من استثمار المزيد من الأموال في أذون الخزانة.

المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108019198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث