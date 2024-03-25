تحويلات المصارف العراقية الخارجية تقفز 300% في عام

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت تحويلات المصارف العراقية الخارجية 300% خلال عام، لترتفع من أقل من 50 مليون دولار يومياً في بداية 2023 إلى أكثر من 200 مليون حالياً، بحسب نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف في مقابلة مع“الشرق”.

أشار خلف إلى أن ذلك يعكس استجابة“المركزي” لطلبات التجار والمواطنين العراقيين الذين يحتاجون العملات الأجنبية لتسوية معاملاتهم الخارجية.

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تقدر احتياطات البنك المركزي العراقي بأكثر من 100 مليار دولار أميركي، بحسب خلف، متوقعاً زيادة الاحتياطي خلال العام الجاري.

نائب المحافظ أضاف أن العقوبات الأميركية التي طالت بعض البنوك العراقية ومنعتها من استخدام نظام“سويفت”، لم تؤثر على عمليات التحويل الخارجي أو سعر صرف الدينار، لأن الحظر لم يشمل جميع المصارف، وبالتالي فإن العمليات المصرفية الخارجية تسير بانسيابية تامة عبر البنوك التي لم يطلها الحظر.

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