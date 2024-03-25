تحويلات المصارف العراقية الخارجية تقفز 300% في عام

(MENAFN
- Al-Borsa News) قفزت تحويلات المصارف العراقية الخارجية 300% خلال عام، لترتفع من أقل من 50 مليون دولار يومياً في بداية 2023 إلى أكثر من 200 مليون حالياً، بحسب نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف في مقابلة مع“الشرق”.
أشار خلف إلى أن ذلك يعكس استجابة“المركزي” لطلبات التجار والمواطنين العراقيين الذين يحتاجون العملات الأجنبية لتسوية معاملاتهم الخارجية.
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تقدر احتياطات البنك المركزي العراقي بأكثر من 100 مليار دولار أميركي، بحسب خلف، متوقعاً زيادة الاحتياطي خلال العام الجاري.
نائب المحافظ أضاف أن العقوبات الأميركية التي طالت بعض البنوك العراقية ومنعتها من استخدام نظام“سويفت”، لم تؤثر على عمليات التحويل الخارجي أو سعر صرف الدينار، لأن الحظر لم يشمل جميع المصارف، وبالتالي فإن العمليات المصرفية الخارجية تسير بانسيابية تامة عبر البنوك التي لم يطلها الحظر.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019197
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