تخصيص 5.5 مليار يورو لقطاع الابتكار والطاقة والتعليم في أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على قروض قيمتها 5.5 مليار يورو كتمويل جديد لتحفيز الاستثمار التجاري، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحديث المدارس، والتوسع في وسائل النقل المستدامة، ومكافحة حرائق الغابات.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه تمت الموافقة على الاستثمار في مصنع ضخم مبتكر لبطاريات السيارات الكهربائية، ومعدات لمكافحة حرائق الغابات في جنوب أوروبا، وبناء المدارس، والتمويل لتمكين الشركات الصغيرة والنقل المحلي لتكون أكثر استدامة.
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وأشار إلى أنه تم الموافقة على تمويل بقيمة 230 مليون يورو لإعادة بناء المنازل التي تضررت في جميع أنحاء أوكرانيا.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019196
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