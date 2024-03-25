Monday, 25 March 2024 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخصيص 5.5 مليار يورو لقطاع الابتكار والطاقة والتعليم في أوروبا

3/25/2024 2:22:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على قروض قيمتها 5.5 مليار يورو كتمويل جديد لتحفيز الاستثمار التجاري، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحديث المدارس، والتوسع في وسائل النقل المستدامة، ومكافحة حرائق الغابات.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه تمت الموافقة على الاستثمار في مصنع ضخم مبتكر لبطاريات السيارات الكهربائية، ومعدات لمكافحة حرائق الغابات في جنوب أوروبا، وبناء المدارس، والتمويل لتمكين الشركات الصغيرة والنقل المحلي لتكون أكثر استدامة.

موضوعات متعلقة الحد الأدنى للأجور لا يكفي لإنهاء الفقر في بريطانيا نائب الرئيس الصيني: نرحب بالشركات الأجنبية لتقاسم فرص التنمية مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أنه تم الموافقة على تمويل بقيمة 230 مليون يورو لإعادة بناء المنازل التي تضررت في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108019196

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث