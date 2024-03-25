تخصيص 5.5 مليار يورو لقطاع الابتكار والطاقة والتعليم في أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على قروض قيمتها 5.5 مليار يورو كتمويل جديد لتحفيز الاستثمار التجاري، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحديث المدارس، والتوسع في وسائل النقل المستدامة، ومكافحة حرائق الغابات.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه تمت الموافقة على الاستثمار في مصنع ضخم مبتكر لبطاريات السيارات الكهربائية، ومعدات لمكافحة حرائق الغابات في جنوب أوروبا، وبناء المدارس، والتمويل لتمكين الشركات الصغيرة والنقل المحلي لتكون أكثر استدامة.

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وأشار إلى أنه تم الموافقة على تمويل بقيمة 230 مليون يورو لإعادة بناء المنازل التي تضررت في جميع أنحاء أوكرانيا.

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