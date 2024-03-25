صعود الأسهم الأميركية مهدد إذا تراجعت الأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) سيتوقف الارتفاع المتواصل الذي دفع الأسهم الأميركية إلى مستوى قياسي جديد هذا العام إذا جاءت أرباح الشركات مخيبةً للآمال، وفقاً لاثنين من أكثر الاستراتيجيين تشاؤماً في“وول ستريت”.

يهيمن قلق متزايد على كل من“مورغان ستانلي” و”جيه بي مورغان تشيس آند كو” إزاء تراجع توقعات الأرباح حتى مع بلوغ مؤشر“إس آند بي 500” مستويات مرتفعة جديدة. يقول مايكل ويلسون من“مورغان ستانلي” إن مكاسب الأسهم خلال الأشهر الخمسة الماضية كانت مدفوعة بظروف مالية أكثر تيسيراً، وتقييمات أعلى وليست نتيجة تحسن في أساسيات الشركات.

موضوعاتالحد الأدنى للأجور لا يكفي لإنهاء الفقر في بريطانيا نائب الرئيس الصيني: نرحب بالشركات الأجنبية لتقاسم فرص التنمية مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

كتب فريق بقيادة ويلسون في مذكرة:“من المحتمل أن يعتمد أي صعود إضافي في الولايات المتحدة على تحسن في توقعات الأرباح. يتعذر تبرير تقييمات أعلى لمستوى المؤشر بناءً على الأساسيات وحدها، بالنظر إلى أن توقعات أرباح عامي 2024 و2025 لم تتغير تقريباً خلال هذه الفترة الزمنية”.

وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرغ إنتليجنس”، تم تخفيض تقديرات الأرباح المتفق عليها خلال الأشهر الخمسة الماضية، ويتوقع المحللون حالياً أن تنمو ربحية السهم بحوالي 9% هذا العام مقابل 11% في بداية نوفمبر. ولكن في حين أن تقديرات الأرباح آخذة في الانخفاض، استمرت الأسهم الأميركية في الارتفاع وسط تفاؤل بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة والتطورات في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نتائج الربع الرابع التي جاءت أفضل من المتوقع.

أعرب ميسلاف ماتيجكا من“جيه بي مورغان” أيضاً عن قلقه بشأن عدم ارتباط أسعار الأسهم بتوقعات الأرباح.

كتب فريق بقيادة ماتيجكا في مذكرة:“مخاوفنا تكمن في أن نمو الأرباح قد يأتي مخيباً للآمال، وذلك لعدة أسباب. إذا لم تتحقق الزيادة في الأرباح بوتيرة متسارعة، فإن ذلك سيشكّل عائقاً”.

يعد استراتيجيو“مورغان ستانلي” و”جيه بي مورغان” من بين الأكثر تشاؤماً بين بنوك“وول ستريت” الكبرى. يتوقع“جيه بي مورغان” أن يغلق مؤشر“إس آند بي 500” العام عند 4200 نقطة-وهو انخفاض بنسبة 20% عن الإغلاق الأخير -بينما يتوقع ويلسون أن ينخفض المؤشر إلى 4500 نقطة.

الأمر الذي يثير قلق المحللين المتشائمين هو محدودية المكاسب الأخيرة لسوق الأسهم، والتي قادتها مجموعة أسهم“العظماء السبعة”. كتب ويلسون أن السوق ستحتاج إلى التوسع حتى يستمر الارتفاع بعد الآن.

في إطار منفصل، أشارت لوري كالفاسينا، استراتيجية أسواق رأس المال في“آر بي سي” (RBC)، إلى أن أداء الأسهم الرئيسية في مؤشر“إس آند بي” يتباطأ بعد أن بلغ مستويات مرتفعة جديدة. وكتبت:“نرى أن التفاؤل بأداء الأسهم الأميركية مبالغ فيه، ونعتقد أن التراجع الذي من المفترض أن يحدث قد تأخر”.

المصدر: