صعود الأسهم الأميركية مهدد إذا تراجعت الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News) سيتوقف الارتفاع المتواصل الذي دفع الأسهم الأميركية إلى مستوى قياسي جديد هذا العام إذا جاءت أرباح الشركات مخيبةً للآمال، وفقاً لاثنين من أكثر الاستراتيجيين تشاؤماً في“وول ستريت”.
يهيمن قلق متزايد على كل من“مورغان ستانلي” و”جيه بي مورغان تشيس آند كو” إزاء تراجع توقعات الأرباح حتى مع بلوغ مؤشر“إس آند بي 500” مستويات مرتفعة جديدة. يقول مايكل ويلسون من“مورغان ستانلي” إن مكاسب الأسهم خلال الأشهر الخمسة الماضية كانت مدفوعة بظروف مالية أكثر تيسيراً، وتقييمات أعلى وليست نتيجة تحسن في أساسيات الشركات.
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كتب فريق بقيادة ويلسون في مذكرة:“من المحتمل أن يعتمد أي صعود إضافي في الولايات المتحدة على تحسن في توقعات الأرباح. يتعذر تبرير تقييمات أعلى لمستوى المؤشر بناءً على الأساسيات وحدها، بالنظر إلى أن توقعات أرباح عامي 2024 و2025 لم تتغير تقريباً خلال هذه الفترة الزمنية”.
وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرغ إنتليجنس”، تم تخفيض تقديرات الأرباح المتفق عليها خلال الأشهر الخمسة الماضية، ويتوقع المحللون حالياً أن تنمو ربحية السهم بحوالي 9% هذا العام مقابل 11% في بداية نوفمبر. ولكن في حين أن تقديرات الأرباح آخذة في الانخفاض، استمرت الأسهم الأميركية في الارتفاع وسط تفاؤل بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة والتطورات في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نتائج الربع الرابع التي جاءت أفضل من المتوقع.
أعرب ميسلاف ماتيجكا من“جيه بي مورغان” أيضاً عن قلقه بشأن عدم ارتباط أسعار الأسهم بتوقعات الأرباح.
كتب فريق بقيادة ماتيجكا في مذكرة:“مخاوفنا تكمن في أن نمو الأرباح قد يأتي مخيباً للآمال، وذلك لعدة أسباب. إذا لم تتحقق الزيادة في الأرباح بوتيرة متسارعة، فإن ذلك سيشكّل عائقاً”.
يعد استراتيجيو“مورغان ستانلي” و”جيه بي مورغان” من بين الأكثر تشاؤماً بين بنوك“وول ستريت” الكبرى. يتوقع“جيه بي مورغان” أن يغلق مؤشر“إس آند بي 500” العام عند 4200 نقطة-وهو انخفاض بنسبة 20% عن الإغلاق الأخير -بينما يتوقع ويلسون أن ينخفض المؤشر إلى 4500 نقطة.
الأمر الذي يثير قلق المحللين المتشائمين هو محدودية المكاسب الأخيرة لسوق الأسهم، والتي قادتها مجموعة أسهم“العظماء السبعة”. كتب ويلسون أن السوق ستحتاج إلى التوسع حتى يستمر الارتفاع بعد الآن.
في إطار منفصل، أشارت لوري كالفاسينا، استراتيجية أسواق رأس المال في“آر بي سي” (RBC)، إلى أن أداء الأسهم الرئيسية في مؤشر“إس آند بي” يتباطأ بعد أن بلغ مستويات مرتفعة جديدة. وكتبت:“نرى أن التفاؤل بأداء الأسهم الأميركية مبالغ فيه، ونعتقد أن التراجع الذي من المفترض أن يحدث قد تأخر”.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019195
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