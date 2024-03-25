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مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

3/25/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تبنى مجلس الأمن مساء اليوم مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة .

وصوتت 14 دولة لصالح مشروع القرار فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت .

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وينص القرار على“وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان”، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.

المصدر:

MENAFN25032024000202011048ID1108019194

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