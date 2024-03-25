مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تبنى مجلس الأمن مساء اليوم مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة .
وصوتت 14 دولة لصالح مشروع القرار فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت .
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وينص القرار على“وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان”، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019194
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