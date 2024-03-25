نائب الرئيس الصيني: نرحب بالشركات الأجنبية لتقاسم فرص التنمية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنج، التزام بلاده بتعزيز الانفتاح عالي المستوى، ومواصلة تعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، معربا عن ترحيب الصين بالشركات الأجنبية ومنها الشركات البريطانية، للاستثمار في الصين من أجل تقاسم الفرص الجديدة التي تجلبها التنمية عالية الجودة والانفتاح في الصين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم في بكين، بشكل منفصل، الرئيس التنفيذي لشركة (إكسون موبيل) دارين وودز والرئيس التنفيذي لشركة (أسترازينيكا) باسكال سوريو، حيث دعا الجانبين إلى تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيسان الصيني والأمريكي في سان فرانسيسكو، لتعزيز التنمية المطردة والصحية ومتبادلة المنفعة للعلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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وقال هان إن الصين ستعمل بشكل أكبر على دفع الانفتاح عالي الجودة ودعم الشركات الأجنبية، ومنها (إكسون موبيل)، من أجل تحقيق تنمية أفضل في الصين.

وخلال لقائه سوريو، أشاد هان بالأساس السليم والإمكانات الواسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وبريطانيا، مشيرا إلى أن الصين تعزز بناء مبادرة الصين الصحية على نحو شامل.

من جانبهما، تعهدت الشركتان بالالتزام باستراتيجيتهما التنموية طويلة المدى في الصين، ومواصلة زيادة استثماراتهما في البلاد، وتعميق التعاون مع الصين في المجالات الخضراء ومنخفضة الكربون والطبية والصحية، ودفع التعاون متبادل المنفعة بين الولايات المتحدة والصين وبين بريطانيا والصين، من أجل تحقيق المزيد من النتائج.

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