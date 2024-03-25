نائب الرئيس الصيني: نرحب بالشركات الأجنبية لتقاسم فرص التنمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنج، التزام بلاده بتعزيز الانفتاح عالي المستوى، ومواصلة تعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، معربا عن ترحيب الصين بالشركات الأجنبية ومنها الشركات البريطانية، للاستثمار في الصين من أجل تقاسم الفرص الجديدة التي تجلبها التنمية عالية الجودة والانفتاح في الصين.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم في بكين، بشكل منفصل، الرئيس التنفيذي لشركة (إكسون موبيل) دارين وودز والرئيس التنفيذي لشركة (أسترازينيكا) باسكال سوريو، حيث دعا الجانبين إلى تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيسان الصيني والأمريكي في سان فرانسيسكو، لتعزيز التنمية المطردة والصحية ومتبادلة المنفعة للعلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وقال هان إن الصين ستعمل بشكل أكبر على دفع الانفتاح عالي الجودة ودعم الشركات الأجنبية، ومنها (إكسون موبيل)، من أجل تحقيق تنمية أفضل في الصين.
وخلال لقائه سوريو، أشاد هان بالأساس السليم والإمكانات الواسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وبريطانيا، مشيرا إلى أن الصين تعزز بناء مبادرة الصين الصحية على نحو شامل.
من جانبهما، تعهدت الشركتان بالالتزام باستراتيجيتهما التنموية طويلة المدى في الصين، ومواصلة زيادة استثماراتهما في البلاد، وتعميق التعاون مع الصين في المجالات الخضراء ومنخفضة الكربون والطبية والصحية، ودفع التعاون متبادل المنفعة بين الولايات المتحدة والصين وبين بريطانيا والصين، من أجل تحقيق المزيد من النتائج.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019193
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