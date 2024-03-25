البترول: 112 مليون جنيه صافي أرباح تاون جاس في 2023

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- Al-Borsa News) حققت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن“تاون جاس” إجمالي إيرادات بلغت ما يقرب من 4 مليارات جنيه، وصافي ربح تجاوز 112 مليونا في عام 2023، وبزيادة نسبتها 57% عن العام السابق في سابقة تعد هي الأولى للشركة.
وقال المهندس محمد فتحي رئيس الشركة، اليوم، خلال أعمال الجمعية العامة العادية لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2023، إن النتائج الإيجابية للشركة نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية.
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وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 153 ألف عميل منزلي، و735 عميلا تجاريا، و20 مخبز بلدي مدعم، بالإضافة إلى 39 عميلا صناعيا بإجمالي طول شبكات تخطى 900 كيلومتر في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد ليصل إجمالي عملاء الشركة إلى 4.8 مليون عميل بما يمثل 34% من إجمالي مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر.
وساهمت الشركة أيضًا في توصيل الغاز إلى 21 محطة تموين سيارات ضمن مبادرة استخدام الغاز كوقود للسيارات ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى 187 محطة بمناطق عمل الشركة.
وأوضح فتحي، أن مشروعات مبادرة“حياة كريمة” كان لها النصيب الأكبر من اهتمام الشركة، حيث تم البدء في توصيل الغاز إلى 21 قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من 694 كيلومترا من الشبكات الأرضية وتشغيل ما يقرب من 14 ألف عميل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 18 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
وكذلك المساهمة في كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع أسواق تحيا مصر بمنطقة شرق القاهرة، المتحف المصري الكبير، تطوير منطقة المنتزه وحدائق أنطونيادس بالإسكندرية ومدينة الأمصال واللقاحات بمحافظة الإسماعيلية.
وأضاف رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن“تاون جاس”، أنه في ضوء توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة فتح أسواق خارج مصر، بدأت“تاون جاس” في مطلع شهر مارس الحالي تنفيذ المشروع التجريبي لتوصيل الغاز الطبيعي بدولة رومانيا وكذلك تأسيس فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية.
كما تم استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.
المصدر:
MENAFN25032024000202011048ID1108019192
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