البترول: 112 مليون جنيه صافي أرباح تاون جاس في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن“تاون جاس” إجمالي إيرادات بلغت ما يقرب من 4 مليارات جنيه، وصافي ربح تجاوز 112 مليونا في عام 2023، وبزيادة نسبتها 57% عن العام السابق في سابقة تعد هي الأولى للشركة.

وقال المهندس محمد فتحي رئيس الشركة، اليوم، خلال أعمال الجمعية العامة العادية لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2023، إن النتائج الإيجابية للشركة نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية.

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وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 153 ألف عميل منزلي، و735 عميلا تجاريا، و20 مخبز بلدي مدعم، بالإضافة إلى 39 عميلا صناعيا بإجمالي طول شبكات تخطى 900 كيلومتر في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد ليصل إجمالي عملاء الشركة إلى 4.8 مليون عميل بما يمثل 34% من إجمالي مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر.

وساهمت الشركة أيضًا في توصيل الغاز إلى 21 محطة تموين سيارات ضمن مبادرة استخدام الغاز كوقود للسيارات ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى 187 محطة بمناطق عمل الشركة.

وأوضح فتحي، أن مشروعات مبادرة“حياة كريمة” كان لها النصيب الأكبر من اهتمام الشركة، حيث تم البدء في توصيل الغاز إلى 21 قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من 694 كيلومترا من الشبكات الأرضية وتشغيل ما يقرب من 14 ألف عميل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 18 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وكذلك المساهمة في كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع أسواق تحيا مصر بمنطقة شرق القاهرة، المتحف المصري الكبير، تطوير منطقة المنتزه وحدائق أنطونيادس بالإسكندرية ومدينة الأمصال واللقاحات بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن“تاون جاس”، أنه في ضوء توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة فتح أسواق خارج مصر، بدأت“تاون جاس” في مطلع شهر مارس الحالي تنفيذ المشروع التجريبي لتوصيل الغاز الطبيعي بدولة رومانيا وكذلك تأسيس فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية.

كما تم استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

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