تفاصيل اتفاق الحكومة مع التجار على خفض أسعار السلع

اتفقت الحكومة مع المُصنعين والتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20% ليصل التخفيض إلى 30% بعد عيد الفطر.

وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، مع كبار مُصنعى ومُنتجى ومُوردى السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلى كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وذلك بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار.

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وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التى مر بها هذا القطاع.

وقال إن التحدى الكبير الذى طالما كان مطروحاً خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل فى إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذى تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء: فى ضوء الخطوات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر فى توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عدداً من الأخبار التى قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة فى إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.

وأشار إلى المبادرة التى تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا فى أثناء افتتاح معرض“أهلاً رمضان”، والتى تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعانى من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيراً إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكداً أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.

وخلال اللقاء، نوّه رئيس الوزراء، إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزى لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطرارى لوقف التضخم، لافتاً أيضاً إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركى بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصرى الذى تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.

وأضاف مدبولى أنه وفقاً للأرقام التى تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع فى الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة فى الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالى 2.8 مليار دولار، ومتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر فى الدولار، مستطرداً: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، مُشيراً إلى أن استمرار وجود هذه البضائع فى الموانئ يتسبب فى نقص الكميات المتوافرة منها فى السوق.

وأوضح أنه فى الوقت الذى كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار فى الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً فى خدمة المواطن، الذى يجب أن يشعر بمردود الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.

وأكد رئيس الوزراء، أن ما نطلبه فى هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية فى انخفاض واقعى للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التى تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير فى الوقت الماضى قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهاً فالسعر انخفض حالياً، إلى نحو 46 جنيهاً، أى نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فورى للمنتجات والسلع التى تم خفض تكلفتها فعليا، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.

وقال وزير التموين: ينبغى أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التى كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهاً، وهكذا بالنسبة لباقى السلع الأساسية التى تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى دائمًا حساب التسعير فى الدواجن واللحوم والبيض ليرتبط بنقطة التعادل، والتى يتم حسابها بالربط مع الدولار مع إضافة متغير قيمة الأعلاف، مشيرًا إلى أنه نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازية، صاحبه انخفاض كبير فى سعر الطن من الأعلاف وفول الصويا، وهو الأمر الذى يجب أن ينعكس بالانخفاض على أسعار الدواجن واللحوم والبيض بشكل تلقائى وطبيعي، لذلك يجب مراجعة الأسعار.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع وزير التموين والمصنعين فى اتحاد الصناعات لتخفيض أسعار السلع، مُنوهًا إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض فى أسعار السلع، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح، لافتاً إلى تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح فى مُستويات الأسعار.

وشهد اللقاء عدداً من المداخلات من التجار والمصنعين وممثلى السلاسل التجارية، حيث أوضح سيف الدين عابد، ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية، أنه تم بالفعل خفض الأسعار ما بين 25 إلى 30% للمنتجات الخاصة بشركته؛ مضيفاً أن شركته، رغم خفضها للأسعار كمورد فى إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لم تملك القدرة على التحكم فى السعر النهائى الذى يصل للمستهلك، فى إشارة إلى المنافذ الصغيرة التى يتعامل معها المُستهلكون.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة؛ وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار فى جميع المنافذ والمحلات التجارية؛ حيث يعمد هؤلاء فى كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعًا رغم انخفاضه فى سوق الجملة، مشدداً على أن دور الدولة فى الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التى تتم.

وخلال اللقاء، قال أحمد رحيم، المدير العام لسلاسل كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: ملتزمون بتعديل أى قوائم أسعار سوف تصلنا مُخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد فى خلال أقل من 24 ساعة فى جميع فروع كارفور، بدون أى انتظار، على غرار ما حدث فى حالة الشركات الموردة للزيوت، إذ أرسلت لنا هذه الشركات قوائم أسعار مخفضة، وقمنا بتعديلها فى نفس اليوم.

ووجّه رئيس الوزراء بنشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقى على أرض الواقع.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لإعداد تقرير يومى عن الانخفاضات التى تحدث فى الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.

وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.