رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع حدائق تلال الفسطاط

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع حدائق تلال الفسطاط ، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة دفع العمل خلال الفترة الحالية، للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمنى لمشروع حدائق تلال الفسطاط، باعتبارها من أكبر الحدائق فى منطقة الشرق الأوسط فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية وتستهدف الدولة دخولها حيز التشغيل فى أقرب وقت.

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وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: المشروع يتضمن عددًا من أعمال التطوير التى تم الانتهاء من تنفيذها، وشملت تطوير منطقة النادى المصرى القاهرى من خلال إنشاء مبنى إدارى وحمام سباحة أوليمبى، وحمام سباحة للأطفال، كما تم تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، من خلال إنشاء ساحة جديدة بمساحة نحو 12 ألف م2، لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة، وأيضا تم ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.

وأوضح المهندس خالد صديق أن المشروع يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة“بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين أبواب معاصرة وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية”، وقال: تم مراعاة زيادة المسحطات الخضراء بالمشروع، الذى يتضمن عددًا من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، كما يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفسًا جديدًا لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أنه جار العمل لاستكمال تنفيذ مكونات المشروع، وتشمل المنطقة الثقافية بمراحلها الثلاث، ومنطقة الأسواق، ومنطقة النهر، والحدائق التراثية، ومنطقة القصبة، بجانب استكمال البنية التحتية، وأسوار الحفائر، فضلا عن استكمال منطقة المغامرة، وأعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الوادى والتلال.

كما أشار المهندس خالد صديق إلى أنه جار العمل على تجهيز كراسة الشروط الخاصة بإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط، بالاتفاق مع أحد المكاتب المتخصصة لتقديم العروض الفنية والمالية فى هذا الشأن.