رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع حدائق تلال الفسطاط

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع حدائق تلال الفسطاط ، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة دفع العمل خلال الفترة الحالية، للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمنى لمشروع حدائق تلال الفسطاط، باعتبارها من أكبر الحدائق فى منطقة الشرق الأوسط فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية وتستهدف الدولة دخولها حيز التشغيل فى أقرب وقت.
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وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: المشروع يتضمن عددًا من أعمال التطوير التى تم الانتهاء من تنفيذها، وشملت تطوير منطقة النادى المصرى القاهرى من خلال إنشاء مبنى إدارى وحمام سباحة أوليمبى، وحمام سباحة للأطفال، كما تم تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، من خلال إنشاء ساحة جديدة بمساحة نحو 12 ألف م2، لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة، وأيضا تم ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.
وأوضح المهندس خالد صديق أن المشروع يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة“بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين أبواب معاصرة وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية”، وقال: تم مراعاة زيادة المسحطات الخضراء بالمشروع، الذى يتضمن عددًا من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، كما يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفسًا جديدًا لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أنه جار العمل لاستكمال تنفيذ مكونات المشروع، وتشمل المنطقة الثقافية بمراحلها الثلاث، ومنطقة الأسواق، ومنطقة النهر، والحدائق التراثية، ومنطقة القصبة، بجانب استكمال البنية التحتية، وأسوار الحفائر، فضلا عن استكمال منطقة المغامرة، وأعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الوادى والتلال.
كما أشار المهندس خالد صديق إلى أنه جار العمل على تجهيز كراسة الشروط الخاصة بإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط، بالاتفاق مع أحد المكاتب المتخصصة لتقديم العروض الفنية والمالية فى هذا الشأن.
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