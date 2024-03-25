السولار يزيد أعباء التشغيل بالسكك الحديدية بنحو 600 مليون جنيه سنوياً

MENAFN - Al-Borsa News) قدر مصدر بهيئة السكك الحديدية ، فروق التشغيل الإضافية مقابل زيادة سعر السولار فقط بما يتراوح بين 40 إلى 50 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 21%، مشيرا إلى أن زيادة المواد البترولية قد يترتب عليها أيضا زيادة أخرى تتعلق بارتفاع أسعار قطع الغيار ومهمات التشغيل الأخرى لم يتم تقديرها بعد.

أكد المصدر لـ” البورصة”، أنه لم تصدر تعليمات بدراسة زيادة أسعار التذاكر لتغطية فروق التشغيل الإضافية الناجمة عن تحريك سعر السولار.

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وذكر أن السكة الحديد تحاول تقليص خسائرها من خلال إحكام السيطرة على مبيعات التذاكر، بالإضافة استغلال أصول الهيئة من خلال الأماكن التابعة لها فضلا عن تحصيل إيرادات من الإعلانات المتواجدة فى المحطات بالاضافة لطرح الأراضى التابعة للهيئة عن طريق المناقصات التى تعلن عنها شركة“إم أو تى” الذراع الاستثمارية للهيئة لإدارة أصولها، وطرح الخردة التابعة للهيئة فى مزادات لتحقيق إلى عائد منها.

أوضح أن الهيئة تعمل على ترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى وقف عمليات استيراد مكونات خاصة بالسكة الحديد بضمن خطط التوطين المحلى لصناعات السكك الحديدية بالتعاون مع شركات عالمية لتصنيع وحداتها بمصر بمكونات محلية بنسبة 70%.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد حققت إيرادات بقيمة 6 مليارات جنيه العام المالى الماضى وتستهدف إيرادات العام المالى الحالى بقيمة 13 مليار جنيه.

وتعتزم وزارة النقل إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة منها مجمع صناعى بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة.

وتستهدف هيئة السكة الحديد بحلول عام 2030 الوصول لتحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة عالميا.

وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية الخميس الماضى رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه بواقع جنيه لكل فئة، كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار بقيمة جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.