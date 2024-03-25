الحد الأدنى للأجور لا يكفي لإنهاء الفقر في بريطانيا

MENAFN - Al-Borsa News) من المقرر أن يصادف الشهر المقبل مرور 25 عامًا على دفع الحد الأدنى للأجور الوطنية، لأول مرة في بريطانيا .

فقد اكتسبت سياسة ربع القرن التي كان يُنظر إليها ذات يوم على أنها سياسة يسارية راديكالية، دعمًا واسع النطاق من مختلف الأحزاب.

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وعلى مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية، استولى المحافظون على هذه السياسة ووسعوها، رغم تبني نهج حر في جوانب أخرى خاصة بتنظيم سوق العمل.

ذكرت صحيفة“الجارديان” البريطانية أن الحد الأدنى للأجور حُدد للمرة الأولى من قبل وزير المالية آنذاك جوردون براون عند 3.60 جنيه إسترليني في الساعة لمن هم فوق 21 عامًا، وكان الحد الأدنى للأجور جزءًا من بيان حزب العمال لعام 1997.

وعارض حزب المحافظين هذا التشريع عندما وصل إلى البرلمان بعد الانتخابات العامة، محذرا من أنه سيدمر الوظائف.

مع ذلك، بعد أقل من عام من دخوله حيز التنفيذ، أعلن وزير المالية في حكومة الظل مايكل بورتيلو أن حزبه لن يتراجع عنه، قائلاً إنه عند المستوى“المتواضع” الذي حُدد، فإن هذا الإجراء قد أحدث“ضرراً أقل على التوظيف مما كنا نخشاه”.

لقد عمل حزب العمال بجد من أجل حشد الدعم لتطبيق الحد الأدنى للأجور في الفترة التي سبقت عام 1997.

وكان من المقرر أن تضم لجنة الأجور المنخفضة، التي ستقدم للحكومة مشورة مستقلة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، ممثلين عن قطاع الأعمال وكذلك النقابات العمالية وخبراء في سوق العمل.

خلال سنوات التحالف التي أعقبت هزيمة حزب العمال عام 2010، استخدم المحافظون الزيادات في الحد الأدنى للأجور كجزء من محاولة لتصوير أنفسهم على أنهم“حزب العمال”.

في عام 2015، أعاد جورج أوزبورن فعلياً تسمية الحد الأدنى للأجور ليصبح“أجر المعيشة الوطني”، وحدد طموحاً جذرياً مدهشاً برفعه إلى 60%، ثم إلى الثلثين في وقت لاحق، من الدخل المتوسط.

وهذا الهدف الطموح يعني أن على لجنة السياسات المحلية أن تستمر في التوصية بزيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور، كجزء مما أطلق عليه اسم السياسة“التحويلية”.

وبحلول عام 2023، كان الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة أعلى، نسبة إلى متوسط الأجور، مقارنة بأي دولة غنية أخرى باستثناء فرنسا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وهذا ساعد في الحد من عدم المساواة في الأجور المقومة بالساعة، علمًا بأنه من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بنسبة 10% تقريبًا في الأول من أبريل.

ومع ذلك، كان الحد الأدنى للأجور الوطنية مثالاً صغيرًا على التقدم في سوق العمل الذي شهد انتشار عقود العمل قصيرة الأجل وعقود العمل بدوم جزئي، وتآكل إعانات البطالة والمرض، وبقاء سياسات الفصل من العمل وإعادة التوظيف دون عقاب.

ورغم أن القواعد جديرة بالثناء، فإن تنفيذها يشكل قضية مستمرة أخرى، إذ تحذر النقابات العمالية من أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، التي تكمن مسؤوليتها في مراقبة الحد الأدنى للأجور، تفتقر إلى الموارد اللازمة للقيام بذلك بفعالية.

في الوقت نفسه، وصل عدد الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا لأسباب صحية في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 مليون شخص، إذ تعد المملكة المتحدة حالة شاذة بين الاقتصادات الكبرى من حيث وجود قوة عاملة تقلصت منذ كوفيد.

لا شك أن الحد الأدنى للأجور ظهر ليبقى، وستقدم حكومة حزب العمال المقبلة“أجرًا معيشيًا حقيقيًا”، وفقًا لنائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، كجزء من وعد الحزب بتحويل“بريطانيا للعمل من أجل الطبقة العاملة”.

ومن الناحية العملية، فإن هذا يعني مطالبة لجنة الأجور المنخفضة بوضع تكاليف المعيشة في الاعتبار بشكل أكبر عند تحديد الحد الأدنى للأجور، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا سيحدث فرقًا كبيرًا، بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة.

لكن الأمر الواضح أنه في حين تبدو السياسة التي حظيت بإعجاب واسع النطاق قد عالجت مشكلة طويلة الأمد في سوق العمل في المملكة المتحدة- وهي انتشار الأجور المنخفضة- فإنها تركت قضايا أوسع نطاقا دون مساس.

وأظهرت أرقام الأسبوع الماضي أن 300 ألف طفل وقعوا في براثن الفقر خلال أزمة تكلفة المعيشة، مع تزايد الجوع والحرمان، مؤكدة حقيقة أنه على الرغم من أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يكون شرطًا ضروريًا لمعالجة الفقر في المملكة المتحدة، إلا أنه ليس كافيًا على الإطلاق.