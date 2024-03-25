على عيسى: تنفيذ وثيقة ((ملكية الدولة)) وبرنامج الطروحات ضرورة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News)طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بسرعة تطبيق وثيقة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوفير مزيد من السيولة الدولارية فى السوق بالتزامن مع الحصيلة الدولارية الضخمة التى استقبلتها مصر خلال الأسابيع الماضية من صفقة رأس الحكمة.

وقال على عيسى رئيس الجمعية فى مقابلة مع“البورصة” إن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة سيفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد بدلا من اللجوء إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لأن ذلك يعد استكمال للاصلاحات التى تنفذها الدولة.

تابع أن ذلك سيعزز من القدرة الإنتاجية للشركات من خلال تعظيم المنافسة ويفتح الباب لدخول استثمارات أجنبية جديدة.

موضوعاتالسولار يزيد أعباء التشغيل بالسكك الحديدية بنحو 600 مليون جنيه سنوياً وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير فروع التجارة الداخلية وزير التعليم يبحث مع السفيرة الأمريكية التوسع في مدارس“STEM” وشدد عيسى على ضرورة التزام الحكومة بما أعلنته مؤخرا بعدم تجاوز مساهمتها فى الاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة عن تريليون جنيه لخلق فرص أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي. وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على وثيقة ملكية الدولة، بعد مناقشات وجلسات مكثفة عقدها مجلس الوزراء شملت الاستماع إلى آراء نحو ألف خبير، على مدار 40 ورشة قبل عام ونصف. تضمنت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطاً، مع السماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص فيها، ومن بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.بينما ستتخارج الدولة من 63 نشاطاً صناعياً فى 10 قطاعات، وهى الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث. رهن عيسى نجاح برنامج الطروحات الحكومية فى التسعير العادل للأصول وتحسن الأداء الاقتصادى للحكومة بشكل عام واستقرار الأوضاع السياسية فى المنطقة، ما يعزز دخول مستثمرين عرب وأجانب للاستثمار فى السوق المصرى.

وطالب بإحياء مبادرة وزارة المالية لدعم القطاعات الإنتاجية شرط أن تشمل القطاع السياحى بفائدة مخفضة لتشجيع تلك القطاعات على زيادة إنتاجيتها تضامنا مع قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس.

أكد رئيس” الأعمال المصريين” على أهمية التوجه لزيادة الإنتاج فى المجالات الزراعية والصناعية خلال السنوات المقبلة لأنها ملاذا لعدم تكرار أزمة الدولار، لدورها فى توفير احتياجات السوق المحلى بدلا من استيراد أغلب المنتجات والسلع.

ويرى أن صفقة رأس الحكمة التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا سوف تسهم فى توفير مصادر جديدة للعملة الأجنبية فى ظل تأثر واردات قناة السويس نتيجة تراجع حركة التجارة بنسبة تصل إلى 40% بسبب تصاعد أحداث البحر الأحمر فضلا عن تراجع عوائد السياحة عقب تصاعد الإعتداءات الصهيونية على قطاع غزة.

أشار إلى أن الجمعية بصدد تنظيم مؤتمر اقتصادي موسع خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل تحت عنوان:“الاستثمار – الصناعة – التصدير.. المثلث الذهبى للاقتصاد المصرى” ويهدف إلى وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثمارى للصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى. تابع ((من المقرر أن يشارك فى المؤتمر ممثلون لكافة عناصر المنظومة الصناعية سواءً من القطاع الخاص أو القطاع الحكومى، بالإضافة إلى الخبراء الأكاديميين وممثلى المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية المختلفة)). دعا عيسى إلى تعميم التيسيرات على جميع القطاعات ومنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعدم قصرها على المشروعات الاستراتيجية فقط. اقترح منح الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمجان وعدم معاملة الأراضى كسلعة للبيع والشراء معتبرا أن تشجيع الحكومة للمستثمرين بمنحهم الأرض بالمجان يسهم فى دوران عجلة الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل فضلا عن تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات المختلفة. وطالب بتفعيل قانون تفضيل السلع المحلية فى الممارسات الحكومية لتشجيع الطلب عليها ما يدعم زيادة تعميق المكون المحلى فى الصناعة لافتا إلى أن الجهات الحكومية تضع مواصفات سلع مستوردة لا تتماشى مع المنتج المصرى.وذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين أول جمعية تمثل مجتمع الأعمال عام1979 بعد توجه مصر نحو الانفتاح الاقتصادى الحر وتضم حاليًا 400 عضوى اعتبارى ممثل للشركات و نحو 1200 شركة عضوية عاملة للأفراد من كافة القطاعات الصناعية والخدمية. كشف أن الجمعية تضم 14لجنة فينة متخصصة بقطاعات السياحة والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتصدير وغيرها ؛ وتقوم بالتواصل الدائم مع الجهات الحكومية وجهات اتخاذ القرار للتعبير عن رؤية أعضاء الجمعية لتطوير القطاعات الاقتصادية. أضاف أن الجمعية تتعاون كذلك مع نحو 50 سفارة إضافة إلى التعاون مع كيانات مماثلة فى الصين وماليزيا مثل مجالس الاتحادات التجارية والغرفة الصناعية فضلا عن مجالس الأعمال المشتركة. وأوضح أن لجنة البريكس بالجمعية تقود التعاون مع اللجان الحكومية المثيلة والتى تشمل اللجنة الوزارية بمركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ولجنة البريكس بجهاز التمثيل التجارى إضافة إلى التواصل مع الدول ممثليها الأعضاء بدول البريكس لتوحيد رؤية القطاع الخاص فى دول المجموعة لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

تابع أن الجمعية تواصلت مع لجنة البريكس بمجلس الوزراء وجهاز التمثيل التجارى لتقديم عدة مقترحات منها العمل بنظام الصفقات المتكافئة للجهات الحكومية والقطاع الخاص فضلا عن التعامل التجارى مع دول التجمع بالعملات المحلية.

استطرد أن إعلان مجموعة البريكس مؤخرا دراسة التعامل بعملة موحدة يمثل خطوة مهمة لدعم مصر خاصة أنها مساهمة برأس مال البنك الخاص بدول المجموعة قبل الانضمام الرسمى لدول المجموعة. توقع عيسى زيادة التبادل التجارى مع دول التجمع بصورة كبيرة شريطة تدعيم العلاقات الاقتصادية فيما بينهما من خلال الاتفاقيات التفضيلية و منح مزيد من التيسرات والإعفاءات الضريبية والجمركية.

كشف أن الجمعية بصدد تأسيس وحدة خاصة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية لأنها تعد الدولة الاقتصادية الأكبر فى المنطقة العربية حاليًا.

قال عيسى الذى يترأس مجلس الأعمال المصرى الأردنى، إن الأردن تعد دولة محورية للتبادل التجارى بين مصر ودول المنطقة وتمثل معبرا لدخول الصادرات المصرية لعدد من دول المنطقة ومنها السعودية والعراق . أشار إلى أن مصر لديها استثمارات فى قطاع المقاولات وقطاع الصناعات الغذائية بينما تمتلك الأردن استثمارات فى عدة مجالات داخل مصر؛ وفى المقدمة منها قطاع الدواء . ونوه إلى أن المجلس بصدد استكمال عقد عدد من اللقاءات المشتركة لبحث فرص تعزيز التبادل التجارى بين الدولتين خلال الفترة المقبلة.

اعتبر عيسى أن استمرار توتر الأوضاع السياسية فى دول الجوار مثل ليبيا والسودان تمثل معوقا كبيرا أمام الشركات المصرية للمساهمة فى عمليات إعادة الاعمار بتلك الدول.