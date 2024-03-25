أنباء عن حسم اسماء عدد من الوزراء د. مصطفى يواصل اللقاءات المكثّفة والمشاورات لتشكيل الحكومة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / عقد رئيس الوزراء المكلّف د. محمد مصطفى، عدداً من اللقاءات التشاورية مع العديد من الفعاليات وممثلي الفصائل والمجتمع المدني والوفود المختلفة، استمراراً للمشاورات التي يُجريها لتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.

على صعير اخر قالت مصادر مطّلعة ان مشاورات الدكتور محمد مصطفى اسفرت عن حسم أسماء عدد من الوزراء في الحكومة المكلّفة برئاسته كما تم استحداث وزارة جديدة سُميت بوزارة الصناعة. كما تم حسم اسم نائب رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المصادر انه تم حسم اسم مجدي الخالدي كنائب لرئيس مجلس الوزراء وتم حسم عمر البيطار وزيرا للمالية و رياض منصور وزيرا للخارجية و محمد العامور وزيرا للاقتصاد و عرفات عصفور وزيرا للصناعة و أمجد برهم وزيرا للتعليم والتعليم العالي و ماجد أبو رمضان وزيرا للصحة

واشارت المصادر الى ان المشاورات مستمرة حول أسماء الوزراء في الوزارات الأخرى، وسيتم حسم ذلك خلال أيام، حتى يتم تقديمها للرئيس خلال أسبوع للمصادقة عليها وحلف اليمين .

واجتمع د. مصطفى خلال الأيام الماضية مع وفود من الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى لقاءات تشاورية مع وفد موسع من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ووفد من فعاليات مدينة القدس.

وأكّد رئيس الوزراء المكلّف خلال اللقاءات أن الحكومة المقبلة ستعمل على مبدأ الشراكة والحوار مع كل أطياف المجتمع، وأنها ستقوم بمأسسة هذا الحوار وهذه الشراكة بما يضمن التعاون والتعاضد، لتمكينها من القيام بالمهام التي أُوكلت إليها.

وأشار إلى تقدم العمل في تشكيل الحكومة وصياغة الخطوط الرئيسية لبرنامج عملها، والأولويات الوطنية، التي سيتم تقديمها وفق المدة القانونية.

وأعاد د. مصطفى التأكيد على أن برنامج عمل الحكومة سيغطي كل البنود التي وردت في كتاب التكليف، وسيبني عليها من أجل صياغة برنامج وطني يمكّن الحكومة، بدعم وتمكين من كل الأطراف، من مواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، سواء على صعيد حرب الإبادة المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، أو حرب استباق الزمن للاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية ومدينة القدس، من خلال سياسات الاستيطان والحصار المالي والاقتصادي وسياسات الخنق والتقييد التي يمارسها الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء المكلّف: "ستستلم الحكومة الجديدة مهامها، حال المصادقة عليها، في ظروف يمكن اعتبارها الأصعب منذ عقود، وتشكل منعطفاً سيحدد مسار قضيتنا الوطنية بالحرية والاستقلال لعشرات السنين القادمة. إن هذا هو الوقت للوحدة، والتماسك، والشراكة، وسنعمل على أن تكون الحكومة، إضافة إلى العمل على الأوليات التي سيتم تحديدها في برنامج عملها، رافعة للمشروع الوطني، وهو ما يتطلب بالضرورة الدعم والتعاون من كل الأطراف والجهات لتمكينها من القيام بهذه المهمة الوطنية".

وأكّدت كل الفعاليات والوفود أهمية الحوار، ووحدانية التمثيل، والعمل وفق الأولويات الوطنية، ودعمها لهذه الأولويات، والعمل من أجل تحقيقها ضمن منظومة العمل الوطني القائمة على الشراكة والحوار والوحدة الوطنية