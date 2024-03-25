الذكاء الاصطناعي يهدد العملاق الأميركي آبل بخسارة 3 تريليونات دولار!

(MENAFN
- Al-Anbaa) على مدى عقدين من الزمن، لم تجسد أي شركة وعد سوق الأوراق المالية بشكل أفضل من شركة آبل. وتحولها من صانع كمبيوتر متخصص إلى الشركة الأكثر قيمة على هذا الكوكب جعل أسهمها حجر الزاوية في المحافظ الاستثمارية في جميع أنحاء العالم. وأضافت الابتكارات المتلاحقة 3 تريليونات دولار للقيمة السوقية لشركة «آبل» منذ عام 2006، عندما كشفت عن أول هاتف «آيفون»، وفقا لحسابات «العربية Business»، ولكن في غمضة عين، بدأ لمعان «آبل» في التلاشي، خاصة مع فشل الشركة في مواكبة التطور المتسارع في قصة الذكاء الاصطناعي، والتي باتت بطل التكنولوجيا الجديد.
وبات نمو إيرادات «آبل» موضع شك، وكان أداء السهم أقل من مؤشر ناسداك 100 بنحو 16 نقطة مئوية، على الرغم من أن الشركة لا تزال تحقق إيرادات هائلة، ولكن ما إذا كان يمكن أن يستمر ذلك في الزيادة بالوتيرة التي يتوقعها المستثمرون هو سؤال مفتوح. يقول المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل إن لديهم خططا كبيرة للذكاء الاصطناعي، والتي يأمل المضاربون على الصعود أن تساعد في إنعاش النمو. لكن من الصعب حتى الآن قياس آفاقها، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».
وتقييم شركة «آبل» الذي تجاوز 3 تريليونات دولار، ووصل في حده الأقصى إلى 3.08 تريليونات دولار في شهر يوليو 2023، لم يكن مرتبطا بحجم الإيرادات أكثر من ارتباطه بمعدل نمو تلك الإيرادات والأرباح.
وقبل اللحظة التي كشفت فيها «آبل» عن هاتف «آيفون» في عام 2007، كانت إيرادات الشركة والتي كانت متخصصة بصورة أكبر في إنتاج أجهزة الكمبيوتر تبلغ نحو 21 مليار دولار لعام 2006، إلا أن النمو المطرد للإيرادات بنحو 40 ضعف إلى 389 مليار دولار في عام 2022، كان الدافع وراء ارتفاع السهم بمعدل أكبر بكثير، حيث ارتفع السهم من مستوى 3 دولارات فقط في ديسمبر 2006 إلى أكثر من 196 دولارا عند قمته التاريخية، بأكثر من 65 ضعفا.
وقال فيل بلانكاتو، الرئيس التنفيذي في Ladenburg Thalmann Asset Management وكبير استراتيجيي السوق في Osaic: «لقد تحول سهم آبل إلى فئة أسهم القيمة، مثل كوكاكولا». أو بمعنى آخر، سهم دفاعي يحقق عوائد مستقرة نسبيا في المستقبل المنظور.
وإذا ما تحولت «آبل» إلى هذه الفئة من الأصول فقد تواصل خسائر قيمتها السوقية بشكل أكبر بكثير حتى من الـ 400 مليار دولار التي فقدتها إلى الآن من أقصى قيمة لها. ويعود السبب في ذلك، إلى فقدان علاوة النمو على مكررات التقييم الخاصة بالشركة، خاصة أن معدل العائد على التوزيعات بالكاد يصل إلى 0.6%.
لكن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الشراء في سوق النمو الكبير القادم حولوا انتباههم إلى الذكاء الاصطناعي. تأخذ شركة Nvidia Corp مكان شركة Apple باعتبارها شركة التكنولوجيا العملاقة التي تمتلكها بسبب الطلب النهم على ما يبدو على الرقائق المستخدمة لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة.
وانخفضت أسهم شركة آبل بأكثر من 10% هذا العام، ما أدى إلى خسارة نحو 330 مليار دولار من القيمة السوقية، والتنازل عن مكانتها باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم لشركة مايكروسوفت، التي بدأت دمج ChatGPT في منتجات مثل برامج Office في تعزيز نمو الإيرادات. تبلغ القيمة السوقية لشركة Microsoft الآن نحو 3.1 تريليونات دولار مقابل 2.6 تريليون دولار لشركة آبل، بينما ارتفع تقييم «إنفيديا» إلى 2.35 تريليون دولار.
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