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الذكاء الاصطناعي يهدد العملاق الأميركي آبل بخسارة 3 تريليونات دولار!

3/25/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على مدى عقدين من الزمن، لم تجسد أي شركة وعد سوق الأوراق المالية بشكل أفضل من شركة آبل. وتحولها من صانع كمبيوتر متخصص إلى الشركة الأكثر قيمة على هذا الكوكب جعل أسهمها حجر الزاوية في المحافظ الاستثمارية في جميع أنحاء العالم. وأضافت الابتكارات المتلاحقة 3 تريليونات دولار للقيمة السوقية لشركة «آبل» منذ عام 2006، عندما كشفت عن أول هاتف «آيفون»، وفقا لحسابات «العربية Business»، ولكن في غمضة عين، بدأ لمعان «آبل» في التلاشي، خاصة مع فشل الشركة في مواكبة التطور المتسارع في قصة الذكاء الاصطناعي، والتي باتت بطل التكنولوجيا الجديد.
وبات نمو إيرادات «آبل» موضع شك، وكان أداء السهم أقل من مؤشر ناسداك 100 بنحو 16 نقطة مئوية، على الرغم من أن الشركة لا تزال تحقق إيرادات هائلة، ولكن ما إذا كان يمكن أن يستمر ذلك في الزيادة بالوتيرة التي يتوقعها المستثمرون هو سؤال مفتوح. يقول المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل إن لديهم خططا كبيرة للذكاء الاصطناعي، والتي يأمل المضاربون على الصعود أن تساعد في إنعاش النمو. لكن من الصعب حتى الآن قياس آفاقها، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».
وتقييم شركة «آبل» الذي تجاوز 3 تريليونات دولار، ووصل في حده الأقصى إلى 3.08 تريليونات دولار في شهر يوليو 2023، لم يكن مرتبطا بحجم الإيرادات أكثر من ارتباطه بمعدل نمو تلك الإيرادات والأرباح.
وقبل اللحظة التي كشفت فيها «آبل» عن هاتف «آيفون» في عام 2007، كانت إيرادات الشركة والتي كانت متخصصة بصورة أكبر في إنتاج أجهزة الكمبيوتر تبلغ نحو 21 مليار دولار لعام 2006، إلا أن النمو المطرد للإيرادات بنحو 40 ضعف إلى 389 مليار دولار في عام 2022، كان الدافع وراء ارتفاع السهم بمعدل أكبر بكثير، حيث ارتفع السهم من مستوى 3 دولارات فقط في ديسمبر 2006 إلى أكثر من 196 دولارا عند قمته التاريخية، بأكثر من 65 ضعفا.
وقال فيل بلانكاتو، الرئيس التنفيذي في Ladenburg Thalmann Asset Management وكبير استراتيجيي السوق في Osaic: «لقد تحول سهم آبل إلى فئة أسهم القيمة، مثل كوكاكولا». أو بمعنى آخر، سهم دفاعي يحقق عوائد مستقرة نسبيا في المستقبل المنظور.
وإذا ما تحولت «آبل» إلى هذه الفئة من الأصول فقد تواصل خسائر قيمتها السوقية بشكل أكبر بكثير حتى من الـ 400 مليار دولار التي فقدتها إلى الآن من أقصى قيمة لها. ويعود السبب في ذلك، إلى فقدان علاوة النمو على مكررات التقييم الخاصة بالشركة، خاصة أن معدل العائد على التوزيعات بالكاد يصل إلى 0.6%.
لكن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الشراء في سوق النمو الكبير القادم حولوا انتباههم إلى الذكاء الاصطناعي. تأخذ شركة Nvidia Corp مكان شركة Apple باعتبارها شركة التكنولوجيا العملاقة التي تمتلكها بسبب الطلب النهم على ما يبدو على الرقائق المستخدمة لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة.
وانخفضت أسهم شركة آبل بأكثر من 10% هذا العام، ما أدى إلى خسارة نحو 330 مليار دولار من القيمة السوقية، والتنازل عن مكانتها باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم لشركة مايكروسوفت، التي بدأت دمج ChatGPT في منتجات مثل برامج Office في تعزيز نمو الإيرادات. تبلغ القيمة السوقية لشركة Microsoft الآن نحو 3.1 تريليونات دولار مقابل 2.6 تريليون دولار لشركة آبل، بينما ارتفع تقييم «إنفيديا» إلى 2.35 تريليون دولار.

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