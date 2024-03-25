21 مليار دولار الأصول والصناديق الخاضعة لإدارة جي إف إتش

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت مجموعة «جي إف إتش» المالية الاجتماع السنوي للجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي عقد في مقر المجموعة بمرفأ البحرين المالي، حيث شهدت العمومية موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار (0.0062 دينار بحريني، 0.0603 درهم إماراتي) للسهم الواحد.
كما وافق المساهمون على تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار من صافي قيمة الزكاة الواجبة من الأرباح السابقة على أن يتولى المساهمين دفع المبلغ المتبقي المستحق من الزكاة، كما شهد الاجتماع الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2023، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2023، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المجموعة للعام السابق.
وتمت موافقة المساهمين أيضا على تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير حوكمة الشركات للعام المالي 2023، مع التفويض بالإفصاح عن أي تعاملات تمت مع كبار المساهمين أو الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023.
وقد أعفا المساهمون أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية تجاه أفعالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأكدوا تعيين وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للمجموعة لعام 2024، كما قام المساهمون بتفويض المجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وعلاوة على ذلك، قام المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وسيتألف مجلس إدارة المجموعة من: هشام أحمد الريس، علي مراد علي، درويش عبدالله الكتبي، غازي فيصل الهاجري، عبدالمحسن راشد الراشد، عبدالله جهاد الزين، الشيخة منوة بنت علي آل خليفة، عبدالعزيز عبدالحميد البسام، راشد ناصر الكعبي، وفواز طلال التميمي.
في الوقت الحاضر، تمتلك مجموعة جي إف إتش المالية ما يزيد على 21 مليار دولار من الأصول والصناديق الخاضعة للإدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش غازي الهاجري: «بعد عام آخر من الأداء المالي القوي، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجية المجموعة وتحقيق النمو الشامل. كما يسعدنا أن نعلن أن المساهمين قد وافقوا على صرف أرباح جيدة، فيما تواصل المجموعة تركيزها على تحقيق القيمة لمساهميها. هذا، وسنواصل البناء على هذا الزخم في عام 2024 ونحن ملتزمون بتحقيق مزيد من التقدم والنمو في العام المقبل».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش هشام الريس: «عند التأمل في نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي، نجد أن ثقة ودعم مساهمينا في التوجه الاستراتيجي للمجموعة وأدائها يبعث على الفخر ويمثل حجر الزاوية في نجاحنا. وبدعم من مساهمينا، نحن على استعداد للاستفادة من مشهد الأعمال المتطور والفرص الناشئة، ودفع النمو المستدام لصالح جميع أصحاب المصلحة. معا، سنواصل توجيه مجموعة جي إف إتش نحو آفاق جديدة للتميز والابتكار وإعلاء روح المواطنة».
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