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وربة يطلق تطبيق مصحفي الخاص بالقرآن الكريم

3/25/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن إطلاق تطبيق «مصحفي» الخاص بالقرآن الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتعكس هذه المبادرة التزام بنك وربة بتقديم خدمات شاملة بأحدث التقنيات التي تواكب احتياجات كل من يرغب في تلاوة القرآن الكريم عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وأوضح المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في بنك وربة د.عيسى القصار أن تطبيق «مصحفي» تم تصميمه بعناية لتسهيل تلاوة القرآن الكريم وجعلها أكثر إثراء، مضيفا أن المستخدم يمكنه التفاعل مع تطبيق القرآن الكريم والاستفادة من ميزاته بكل سهولة من جهازه الذكي.
وذكر أن «مصحفي» يحمل العديد من الميزات الرائعة مثل إظهاره لصفحات القرآن الكريم بطريقة مريحة للعين حيث تم اختيار ألوانها باحترافية عالية تحقق الراحة البصرية للقارئ، وتم الحرص على ظهور النص القرآني بحجم ووضوح تجذب عين المستخدم إليه بكل أريحية، كما حوى التطبيق على ميزة التظليل الملون للنص القرآني بما يتناسب مع التقسيم الموضوعي للآيات بحيث يستطيع القارئ أن يربط الأحداث والمواضيع القرآنية ببعضها ما يسهل عليه تدبرها وحفظها، وازدان التطبيق كذلك بأصوات شجية لمجموعة من قراء الكويت المتقنين وغيرهم، ومنهم القارئ الكويتي أحمد النفيس، وذلك ليسهل على المستخدم أن ينجز مشاريعه القرآنية فيستمع للقارئ المفضل لديه ويصحح تلاوته أو يقرأ معه ختمته أو يختم القرآن سماعا معه أو يستطيع أن يحدد له عددا من مرات التكرار للآيات ليحفظها، كما حوى «مصحفي» على تفاسير معتمدة متعددة وترجمات لمعاني الآيات باللغة الإنجليزية، وكذلك هناك ميزة تعليم غير الناطقين بالعربية بكيفية النطق الصحيح للآيات عن طريق أصوات أحرف اللغة الإنجليزية، ولم يخل التطبيق من مزايا البحث الذكي المتميز بالإضافة إلى إضافة فواصل المتابعة والملاحظات وإشعارات التذكير الخاصة بإتمام مشاريع المستخدم القرآنية أو الخاصة بالأذان في مواقيت الصلاة في دولة الكويت.
وأشار القصار إلى أن التطبيق يهدف إلى مساعدة القارئ في إتقان تلاوة القرآن الكريم بصورة صحيحة، مع تعزيز فهمه لها، وترسيخ المعاني الكريمة لموضوعاتها ما يسهل عليه تدبرها والعمل بمقتضاها.

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