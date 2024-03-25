وربة يطلق تطبيق مصحفي الخاص بالقرآن الكريم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن إطلاق تطبيق «مصحفي» الخاص بالقرآن الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتعكس هذه المبادرة التزام بنك وربة بتقديم خدمات شاملة بأحدث التقنيات التي تواكب احتياجات كل من يرغب في تلاوة القرآن الكريم عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وأوضح المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في بنك وربة د.عيسى القصار أن تطبيق «مصحفي» تم تصميمه بعناية لتسهيل تلاوة القرآن الكريم وجعلها أكثر إثراء، مضيفا أن المستخدم يمكنه التفاعل مع تطبيق القرآن الكريم والاستفادة من ميزاته بكل سهولة من جهازه الذكي.
وذكر أن «مصحفي» يحمل العديد من الميزات الرائعة مثل إظهاره لصفحات القرآن الكريم بطريقة مريحة للعين حيث تم اختيار ألوانها باحترافية عالية تحقق الراحة البصرية للقارئ، وتم الحرص على ظهور النص القرآني بحجم ووضوح تجذب عين المستخدم إليه بكل أريحية، كما حوى التطبيق على ميزة التظليل الملون للنص القرآني بما يتناسب مع التقسيم الموضوعي للآيات بحيث يستطيع القارئ أن يربط الأحداث والمواضيع القرآنية ببعضها ما يسهل عليه تدبرها وحفظها، وازدان التطبيق كذلك بأصوات شجية لمجموعة من قراء الكويت المتقنين وغيرهم، ومنهم القارئ الكويتي أحمد النفيس، وذلك ليسهل على المستخدم أن ينجز مشاريعه القرآنية فيستمع للقارئ المفضل لديه ويصحح تلاوته أو يقرأ معه ختمته أو يختم القرآن سماعا معه أو يستطيع أن يحدد له عددا من مرات التكرار للآيات ليحفظها، كما حوى «مصحفي» على تفاسير معتمدة متعددة وترجمات لمعاني الآيات باللغة الإنجليزية، وكذلك هناك ميزة تعليم غير الناطقين بالعربية بكيفية النطق الصحيح للآيات عن طريق أصوات أحرف اللغة الإنجليزية، ولم يخل التطبيق من مزايا البحث الذكي المتميز بالإضافة إلى إضافة فواصل المتابعة والملاحظات وإشعارات التذكير الخاصة بإتمام مشاريع المستخدم القرآنية أو الخاصة بالأذان في مواقيت الصلاة في دولة الكويت.
وأشار القصار إلى أن التطبيق يهدف إلى مساعدة القارئ في إتقان تلاوة القرآن الكريم بصورة صحيحة، مع تعزيز فهمه لها، وترسيخ المعاني الكريمة لموضوعاتها ما يسهل عليه تدبرها والعمل بمقتضاها.
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