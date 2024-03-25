بيتكوين تتجاوز مستوى 67 ألف دولار وسوق العملات المشفرة يرتفع 3%

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأمس، مع تصاعد توقعات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في الاقتصادات الرئيسية حول العالم، الأمر الذي من شأنه زيادة الإقبال نحو الأصول عالية المخاطر.
وخلال تعاملات الأمس، صعدت بيتكوين بنسبة 1.97% إلى أكثر من ٦٧ ألف دولار، وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 2.33% إلى 3463.79 دولارا، فيما ارتفعت الريبل 0.27% فقط إلى 63.29 سنتا.
وزادت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.59% إلى 2.56 تريليون دولار خلال تعاملات الـ 24 ساعة الماضية بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، في حين ارتفع حجم التعاملات اليومية في السوق 16.19% إلى 81.42 مليار دولار.
ووفق تقديرات أداة «سي إم إي فيدووتش»، زادت توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو إلى 68.3% مقارنة مع 50.8% قبل أسبوع من الآن، و66.7% قبل يوم واحد.
وأشار «جيروم باول» رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى عزم المصرف المركزي خفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي، في حين قرر نظيره السويسري خفض الفائدة 0.25% على نحو مفاجئ، ليصبح أول المصارف المركزية الرئيسية تيسيرا لسياسته النقدية.
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