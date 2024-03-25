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بيتكوين تتجاوز مستوى 67 ألف دولار وسوق العملات المشفرة يرتفع 3%

3/25/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأمس، مع تصاعد توقعات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في الاقتصادات الرئيسية حول العالم، الأمر الذي من شأنه زيادة الإقبال نحو الأصول عالية المخاطر.
وخلال تعاملات الأمس، صعدت بيتكوين بنسبة 1.97% إلى أكثر من ٦٧ ألف دولار، وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 2.33% إلى 3463.79 دولارا، فيما ارتفعت الريبل 0.27% فقط إلى 63.29 سنتا.
وزادت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.59% إلى 2.56 تريليون دولار خلال تعاملات الـ 24 ساعة الماضية بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، في حين ارتفع حجم التعاملات اليومية في السوق 16.19% إلى 81.42 مليار دولار.
ووفق تقديرات أداة «سي إم إي فيدووتش»، زادت توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو إلى 68.3% مقارنة مع 50.8% قبل أسبوع من الآن، و66.7% قبل يوم واحد.
وأشار «جيروم باول» رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى عزم المصرف المركزي خفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي، في حين قرر نظيره السويسري خفض الفائدة 0.25% على نحو مفاجئ، ليصبح أول المصارف المركزية الرئيسية تيسيرا لسياسته النقدية.

MENAFN25032024000130011022ID1108019068

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