مازيراتي تحتفي بإطلاق جران كابريو الجديدة كليا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت علامة مازيراتي مقطع فيديو «ذا نيو مازيراتي جران كابريو. أور أود تو جوي» احتفاء بإطلاق سيارة جران كابريو الجديدة كليا والمخصصة لمحبي السيارات المكشوفة، حيث يسلط الضوء على جمال هذه السيارة الإيطالية بالكامل ومشاعر الحرية التي تثيرها عند قيادتها.
ويتميز المقطع الجديد بلحن متسارع يواكب تجربة القيادة الاستثنائية، ويتضمن لقطات تجسد التشويق والمرح وعشق الجمال، مما يجعل المشاهد يستمتع بكل لحظة أثناء مشاهدته.
ويجسد المقطع معاني العفوية والاحتفاء بالحياة، وهو من إنتاج «موفي ماجيك» ومن إخراج ماركو جنتيلي، الذي يحظى بشهرة عالمية بوصفه راوي قصص، كما فاز بجائزة «الأسد الفضي» خلال مهرجان «كان ليونز» الدولي للإبداع عام 2010، بالإضافة إلى تأليف مقاطع فيديو موسيقية وحملات إعلانية لمجموعة من العملاء العالميين. ويعرض المخرج الإيطالي سيارة جران كابريو وسط الأجواء الذاخرة بالدفء الحيوية، فضلا عن الإطلالات البانورامية الخلابة لمنطقة سالنتو في بوليا. وتجسد المنطقة والمناظر الخلابة والأجواء الفاخرة، الروح الإيطالية الأصيلة والمميزة بطريقة استثنائية، لتنقل إلى العالم لمحة عن الطابع المميز لنمط الحياة المليء باللحظات المرحة والسعيدة في إيطاليا.
وتجسد سيارات جران كابريو ذلك بكل معنى الكلمة، حيث تجمع بين الفخامة والأداء الاستثنائي لترتقي بتجربة قيادة السيارات المكشوفة إلى مستويات غير مسبوقة.
واختارت العلامة استخدام القول المأثور «غن وكأنك لوحدك، وأحب من قلبك كأنها المرة الأولى، وارقص كما لو أنه لا أحد يشاهدك، واستمتع بقيادة السيارة مع الأمل بمستقبل أفضل» للتعبير عن أحدث إبداعاتها المتمثلة بسيارة جران كابريو، السيارة الرياضية التي تقدم أقصى مستويات الراحة وتلبي جميع متطلبات السائقين.
وتم تصوير مقطع الفيديو خصيصا بمناسبة إطلاق سيارة جران كابريو بتعديلات تروفيو المصنعة بالكامل في مودينا لتمثل نموذجا جديدا لتجربة القيادة الشاملة في الهواء الطلق، وهو يبدأ مع صوت الأمواج في البحر لتندمج بعدها شيئا فشيئا أصوات الطبيعة مع الصوت المميز لمحرك Nettuno. وتظهر عبارة «أود تو جوي» على شكل همسة رقيقة، ثم تتحول إلى معزوفة روك تم ابتكارها خصيصا لسيارات جران كابريو وسط أجواء احتفالية وتشاركية تعكس الشعور بالحرية والسعادة والجمال المحيط بنا.
ويجمع المقطع بين المشاعر والأحاسيس بالأسلوب الإيطالي الأصيل الذي تشتهر به العلامة، ليشجع الأفراد على عيش حياتهم بطريقتهم الخاصة.
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