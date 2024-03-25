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مازيراتي تحتفي بإطلاق جران كابريو الجديدة كليا

3/25/2024 2:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت علامة مازيراتي مقطع فيديو «ذا نيو مازيراتي جران كابريو. أور أود تو جوي» احتفاء بإطلاق سيارة جران كابريو الجديدة كليا والمخصصة لمحبي السيارات المكشوفة، حيث يسلط الضوء على جمال هذه السيارة الإيطالية بالكامل ومشاعر الحرية التي تثيرها عند قيادتها.
ويتميز المقطع الجديد بلحن متسارع يواكب تجربة القيادة الاستثنائية، ويتضمن لقطات تجسد التشويق والمرح وعشق الجمال، مما يجعل المشاهد يستمتع بكل لحظة أثناء مشاهدته.
ويجسد المقطع معاني العفوية والاحتفاء بالحياة، وهو من إنتاج «موفي ماجيك» ومن إخراج ماركو جنتيلي، الذي يحظى بشهرة عالمية بوصفه راوي قصص، كما فاز بجائزة «الأسد الفضي» خلال مهرجان «كان ليونز» الدولي للإبداع عام 2010، بالإضافة إلى تأليف مقاطع فيديو موسيقية وحملات إعلانية لمجموعة من العملاء العالميين. ويعرض المخرج الإيطالي سيارة جران كابريو وسط الأجواء الذاخرة بالدفء الحيوية، فضلا عن الإطلالات البانورامية الخلابة لمنطقة سالنتو في بوليا. وتجسد المنطقة والمناظر الخلابة والأجواء الفاخرة، الروح الإيطالية الأصيلة والمميزة بطريقة استثنائية، لتنقل إلى العالم لمحة عن الطابع المميز لنمط الحياة المليء باللحظات المرحة والسعيدة في إيطاليا.
وتجسد سيارات جران كابريو ذلك بكل معنى الكلمة، حيث تجمع بين الفخامة والأداء الاستثنائي لترتقي بتجربة قيادة السيارات المكشوفة إلى مستويات غير مسبوقة.
واختارت العلامة استخدام القول المأثور «غن وكأنك لوحدك، وأحب من قلبك كأنها المرة الأولى، وارقص كما لو أنه لا أحد يشاهدك، واستمتع بقيادة السيارة مع الأمل بمستقبل أفضل» للتعبير عن أحدث إبداعاتها المتمثلة بسيارة جران كابريو، السيارة الرياضية التي تقدم أقصى مستويات الراحة وتلبي جميع متطلبات السائقين.
وتم تصوير مقطع الفيديو خصيصا بمناسبة إطلاق سيارة جران كابريو بتعديلات تروفيو المصنعة بالكامل في مودينا لتمثل نموذجا جديدا لتجربة القيادة الشاملة في الهواء الطلق، وهو يبدأ مع صوت الأمواج في البحر لتندمج بعدها شيئا فشيئا أصوات الطبيعة مع الصوت المميز لمحرك Nettuno. وتظهر عبارة «أود تو جوي» على شكل همسة رقيقة، ثم تتحول إلى معزوفة روك تم ابتكارها خصيصا لسيارات جران كابريو وسط أجواء احتفالية وتشاركية تعكس الشعور بالحرية والسعادة والجمال المحيط بنا.
ويجمع المقطع بين المشاعر والأحاسيس بالأسلوب الإيطالي الأصيل الذي تشتهر به العلامة، ليشجع الأفراد على عيش حياتهم بطريقتهم الخاصة.

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