KIB قدم عرضا حصريا لعملائه احتفالا بيوم الأم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن إطلاق عرض حصري لعملائه بمناسبة يوم الأم، وذلك بالتعاون مع كل من علامتي Ever وJ's Bakery التجاريتين المتخصصتين في تحضير الحلويات، حيث استفاد من هذا العرض جميع حاملي بطاقات البنك الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع. وجاءت هذه الخطوة في إطار الدعم المستمر لمشاريع رواد الأعمال الكويتيين، وتجسيدا لالتزام البنك بتعزيز تجربة عملائه والارتقاء بمستوى رفاهيتهم ومشاركتهم في مثل هذه المناسبات المجتمعية الحيوية.
وبهذه المناسبة، قالت المديرة الإقليمية في KIB، مريم الناصر: «يسرنا أن نكون شريكا دائما لعملائنا في احتفالاتهم بالمناسبات الاجتماعية التي ترسخ مفهوم المحبة والوفاء، على غرار يوم الأم. كما نتقدم من أمهات الكويت بأحر التهنئة في هذه المناسبة»، وأضافت: «نحن في KIB نتميز بأننا من أبرز العلامات التجارية الداعمة للمؤسسات المحلية التي تمتلكها وتديرها سيدات أعمال كويتيات، وذلك من خلال ترسيخ شراكات التعاون الاستراتيجي التي من شأنها رفع مستوى كفاءة وانتشار تلك المؤسسات، كجزء من جهودنا في تحقيق خطط التنمية المستدامة».
وبفضل هذا العرض الذي قدمه KIB بالتعاون مع كل من فرع Ever في دار العوضي وفرع J's Bakery في منطقة السرة، تمكن جميع عملاء البنك من التمتع بخصم حصري على الكيك المصمم لمناسبة الاحتفال بيوم الأم، وذلك عند الحضور شخصيا وإبراز بطاقات البنك المصرفية الائتمانية أو السحب الآلي أو مسبقة الدفع.
تجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تقديم العروض والمزايا التي تعتبر قيمة مضافة إلى تجربة العملاء وتكافئهم في كافة المناسبات المجتمعية تقديرا لولائهم وتحقيقا لتطلعاتهم، وتلبية لاحتياجاتهم بما يلائم أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعار البنك المؤسسي، بنك للحياة.
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