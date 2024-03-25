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KIB قدم عرضا حصريا لعملائه احتفالا بيوم الأم

3/25/2024 2:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن إطلاق عرض حصري لعملائه بمناسبة يوم الأم، وذلك بالتعاون مع كل من علامتي Ever وJ's Bakery التجاريتين المتخصصتين في تحضير الحلويات، حيث استفاد من هذا العرض جميع حاملي بطاقات البنك الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع. وجاءت هذه الخطوة في إطار الدعم المستمر لمشاريع رواد الأعمال الكويتيين، وتجسيدا لالتزام البنك بتعزيز تجربة عملائه والارتقاء بمستوى رفاهيتهم ومشاركتهم في مثل هذه المناسبات المجتمعية الحيوية.
وبهذه المناسبة، قالت المديرة الإقليمية في KIB، مريم الناصر: «يسرنا أن نكون شريكا دائما لعملائنا في احتفالاتهم بالمناسبات الاجتماعية التي ترسخ مفهوم المحبة والوفاء، على غرار يوم الأم. كما نتقدم من أمهات الكويت بأحر التهنئة في هذه المناسبة»، وأضافت: «نحن في KIB نتميز بأننا من أبرز العلامات التجارية الداعمة للمؤسسات المحلية التي تمتلكها وتديرها سيدات أعمال كويتيات، وذلك من خلال ترسيخ شراكات التعاون الاستراتيجي التي من شأنها رفع مستوى كفاءة وانتشار تلك المؤسسات، كجزء من جهودنا في تحقيق خطط التنمية المستدامة».
وبفضل هذا العرض الذي قدمه KIB بالتعاون مع كل من فرع Ever في دار العوضي وفرع J's Bakery في منطقة السرة، تمكن جميع عملاء البنك من التمتع بخصم حصري على الكيك المصمم لمناسبة الاحتفال بيوم الأم، وذلك عند الحضور شخصيا وإبراز بطاقات البنك المصرفية الائتمانية أو السحب الآلي أو مسبقة الدفع.
تجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تقديم العروض والمزايا التي تعتبر قيمة مضافة إلى تجربة العملاء وتكافئهم في كافة المناسبات المجتمعية تقديرا لولائهم وتحقيقا لتطلعاتهم، وتلبية لاحتياجاتهم بما يلائم أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعار البنك المؤسسي، بنك للحياة.

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