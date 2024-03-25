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ميزان قيادات جديدة في قطاع الرعاية الصحية

3/25/2024 2:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة ميزان القابضة، إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن تعيين قيادات جديدة في قطاع الرعاية الصحية للمجموعة.
وقد أعلنت الشركة عن تكليف علي الوزان بمنصب العضو المنتدب لقطاع الرعاية الصحية في ميزان القابضة ليقدم تقاريره لمجلس الإدارة، بعد أن كان يشغل منصب المدير التنفيذي للاستثمارات، حيث كان مشرفا على مشروع إدراج الشركة في بورصة الكويت عام 2015، كما تضمنت مسؤولياته الإشراف على عمليات الاستحواذ والاستثمار للمجموعة والعمل مع الرئيس التنفيذي للمجموعة على مبادرات التغيير الإستراتيجي منها أخيرا الاستثمار الإستراتيجي في قطاع الرعاية الصحية.
كما أعلنت الشركة عن تكليف د. راشد رياض خزعل رئيسا تنفيذيا لقطاع الرعاية الصحية للمجموعة، والذي انضم إلى ميزان القابضة عام 2017 بخبرة إدارية واسعة تزيد على 15 سنة في مجال الرعاية الصحية، ليترأس الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (كسبيكو)، إحدى شركات ميزان القابضة، وكان له دور محوري في تحول ونمو الشركة.
ويقوم قطاع الرعاية الصحية في «ميزان القابضة»، على تصنيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الطبية للعديد من العلامات التجارية العالمية المرموقة ذات الجودة العالية، ويضم الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (كسبيكو) وميزان الطبية.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة محمد الوزان: يشهد قطاع الرعاية الصحية في الكويت والمنطقة نموا مستداما، وقرارات التكليف الجديدة تؤكد التزامنا بتوسيع أعمالنا في مجال الرعاية الصحية من خلال الاستعانة بأفضل الكفاءات في المواقع القيادية، ونهنئ علي الوزان ود. راشد خزعل على أدوارهم الجديدة متطلعين إلى العمل معهما لتنمية أعمال ميزان القابضة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت الأسبوع الماضي تعيين عمرو فرغل في ميزان القابضة بمنصب الرئيس التنفيذي لقطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والسلع الاستهلاكية للمجموعة.

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