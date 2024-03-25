ميزان قيادات جديدة في قطاع الرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة ميزان القابضة، إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن تعيين قيادات جديدة في قطاع الرعاية الصحية للمجموعة.
وقد أعلنت الشركة عن تكليف علي الوزان بمنصب العضو المنتدب لقطاع الرعاية الصحية في ميزان القابضة ليقدم تقاريره لمجلس الإدارة، بعد أن كان يشغل منصب المدير التنفيذي للاستثمارات، حيث كان مشرفا على مشروع إدراج الشركة في بورصة الكويت عام 2015، كما تضمنت مسؤولياته الإشراف على عمليات الاستحواذ والاستثمار للمجموعة والعمل مع الرئيس التنفيذي للمجموعة على مبادرات التغيير الإستراتيجي منها أخيرا الاستثمار الإستراتيجي في قطاع الرعاية الصحية.
كما أعلنت الشركة عن تكليف د. راشد رياض خزعل رئيسا تنفيذيا لقطاع الرعاية الصحية للمجموعة، والذي انضم إلى ميزان القابضة عام 2017 بخبرة إدارية واسعة تزيد على 15 سنة في مجال الرعاية الصحية، ليترأس الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (كسبيكو)، إحدى شركات ميزان القابضة، وكان له دور محوري في تحول ونمو الشركة.
ويقوم قطاع الرعاية الصحية في «ميزان القابضة»، على تصنيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الطبية للعديد من العلامات التجارية العالمية المرموقة ذات الجودة العالية، ويضم الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (كسبيكو) وميزان الطبية.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة محمد الوزان: يشهد قطاع الرعاية الصحية في الكويت والمنطقة نموا مستداما، وقرارات التكليف الجديدة تؤكد التزامنا بتوسيع أعمالنا في مجال الرعاية الصحية من خلال الاستعانة بأفضل الكفاءات في المواقع القيادية، ونهنئ علي الوزان ود. راشد خزعل على أدوارهم الجديدة متطلعين إلى العمل معهما لتنمية أعمال ميزان القابضة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت الأسبوع الماضي تعيين عمرو فرغل في ميزان القابضة بمنصب الرئيس التنفيذي لقطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والسلع الاستهلاكية للمجموعة.
MENAFN25032024000130011022ID1108019065
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.