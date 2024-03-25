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برقان يوفر تجربة تسوق سهلة لعملائه في رمضان

3/25/2024 2:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن تعاونه مع جمعية الدعية التعاونية ومجموعة مختارة من فروع سيتي هايبرماركت في عدد من مناطق الكويت، وذلك كجزء من مبادراته الرمضانية المتنوعة، وبهدف توفير تجربة تسوق ميسرة وسهلة لجميع عملائه خلال شهر رمضان الكريم، وضمن إستراتيجيته الشاملة التي تهدف إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من خلال ضمان الراحة والسهولة في عمليات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية المتنوعة التي يقدمها، بما في ذلك بطاقات السحب الآلي والائتمانية ومسبقة الدفع.
وبفضل هذه الخطوة المتقدمة، ستكون نقاط الدفع التي تحمل علامة بنك برقان متاحة في جمعية الدعية التعاونية وعدد من فروع سيتي هايبرماركت في السالمية والدسمة ومجمع المنار بالجهراء، حيث ستمكن هذه المبادرة كل حاملي بطاقات البنك المصرفية من الدفع بسهولة وأمان عبر نقاط الدفع المخصصة للبنك في تلك الفروع، والتمتع بتجربة حصرية. إضافة إلى ذلك، سيتم توفير أكياس تسوق بلاستيكية وهدايا رمزية تحمل العلامات التجارية الخاصة بالجهات الشريكة في المبادرة، وذلك كجزء من العروض الاستثنائية المقدمة لعملاء البنك خلال الحملة الرمضانية.
وتعليقا على هذا التعاون المتميز، قال ناصر القيسي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: نسعى بشكل مستمر في بنك برقان إلى تسهيل حياة عملائنا خاصة خلال الشهر الفضيل، كما أن بطاقاتنا الائتمانية لم تعد مجرد وسيلة للدفع، بل بمنزلة فرصة لحامليها للحصول على خدمات حصرية وتجربة متميزة. كما أننا نضمن أن يتمتع كل من يحمل بطاقات بنك برقان المصرفية بأولوية الخدمة، ما يسهم في تقديم تجربة تسوق سلسة ومريحة طوال الوقت.
تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان لا يدخر جهدا في تطوير خدمات الدفع باستخدام بطاقاته من خلال الحلول المبتكرة التي تشمل البطاقة الافتراضية، والبطاقة الصديقة للبيئة، وبطاقة Visa x-change، وغيرها الكثير. كما يواصل ترسيخ شراكاته الإستراتيجية مع أفضل مزودي الخدمات والمنتجات في دولة الكويت بما ينسجم مع أهدافه في توفير تجربة تسوق متميزة لكل شرائح عملائه.

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