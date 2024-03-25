الخليج يطلق رسميا حساب الأطفال Neo

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار حرصه على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لكافة شرائح العملاء، أطلق بنك الخليج رسميا حساب Neo للأطفال، خلال حفل مميز نظمه البنك، بمناسبة القرقيعان في مجمع هومز الضجيج، وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولي البنك وجمع غفير من الأطفال وأولياء الأمور.
وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية ـ إدارة التسويق نجلاء العيسى: سعداء اليوم بإطلاق حساب التوفير للأطفال Neo، والذي يعد النسخة المجددة لحساب «نصور»، بما يتماشى مع التطورات الكبرى التي يشهدها البنك والخدمات والمنتجات النوعية التي يوفرها.
وأشارت إلى أن بنك الخليج يقدر مدى أهمية البدء بالتعامل المصرفي مع العملاء منذ الصغر حرصا على تعزيز الشمول المالي لمختلف شرائح المجتمع، وزيادة الوعي بأهمية التوفير والادخار. من خلال حساب Neo، والذي يأتي مع بطاقتين عموديتين بتصميم رائع إما باللون الأحمر أو الأزرق ليناسب الأولاد والبنات، مع مزايا حصرية وفوائد تحفزهم على التوفير والادخار.
وبينت أن حساب Neo يوفر طريقة بسيطة وآمنة للآباء لبناء المستقبل المالي لأطفالهم، ويساعدهم كذلك على تعلم قيمة الادخار والمسؤولية المالية لديهم منذ الصغر لتبدأ رحلة التوفير ورسم البسمة طوال طريق المستقبل، علما أن الحساب يناسب جميع الأطفال وحتى بلوغهم 14 عاما، ويمكن لأولياء الأمور فتح الحساب دون وجود حد أدنى أو رسوم، من خلال جميع افرع بنك الخليج.
وذكرت أن جهود بنك الخليج لا تتوقف عن توفير أفضل وأرقى الحلول والخدمات المصرفية لجميع العملاء وفي مقدمتهم الأطفال، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة التي تستهدف تكريس مكانته الريادية في الكويت كبنك للمستقبل.
وأشارت إلى أن بنك الخليج يوفر حزمة متنوعة من حسابات التوفير تناسب كل شرائج المجتمع، منها حساب التوفير الإلكتروني وحساب توفير الخليج وحساب المستثمر الذهبي ومن قبلها جميعا حساب مليونير الدانة، الذي يقدم أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة مليوني دينار في السحب السنوي ومليون دينار في السحب نصف السنوي، فضلا عن السحوبات الشهرية وربع السنوية.
واختتمت العيسى تصريحاتها بدعوة جميع العملاء للاستمتاع بتجربة مميزة، وخدمات رقمية نوعية مع بنك الخليج، والتي تعد من الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي المحلي، وبتكنولوجيا جديدة تتجاوز تطلعات العملاء.
يذكر أن حفل القرقيعان شهد إقبالا كبيرا من أولياء الأمور مع أطفالهم للاستمتاع بالفعاليات والعروض المتنوعة والألعاب الترفيهية.
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