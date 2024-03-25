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الخليج يطلق رسميا حساب الأطفال Neo

3/25/2024 2:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لكافة شرائح العملاء، أطلق بنك الخليج رسميا حساب Neo للأطفال، خلال حفل مميز نظمه البنك، بمناسبة القرقيعان في مجمع هومز الضجيج، وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولي البنك وجمع غفير من الأطفال وأولياء الأمور.
وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية ـ إدارة التسويق نجلاء العيسى: سعداء اليوم بإطلاق حساب التوفير للأطفال Neo، والذي يعد النسخة المجددة لحساب «نصور»، بما يتماشى مع التطورات الكبرى التي يشهدها البنك والخدمات والمنتجات النوعية التي يوفرها.
وأشارت إلى أن بنك الخليج يقدر مدى أهمية البدء بالتعامل المصرفي مع العملاء منذ الصغر حرصا على تعزيز الشمول المالي لمختلف شرائح المجتمع، وزيادة الوعي بأهمية التوفير والادخار. من خلال حساب Neo، والذي يأتي مع بطاقتين عموديتين بتصميم رائع إما باللون الأحمر أو الأزرق ليناسب الأولاد والبنات، مع مزايا حصرية وفوائد تحفزهم على التوفير والادخار.
وبينت أن حساب Neo يوفر طريقة بسيطة وآمنة للآباء لبناء المستقبل المالي لأطفالهم، ويساعدهم كذلك على تعلم قيمة الادخار والمسؤولية المالية لديهم منذ الصغر لتبدأ رحلة التوفير ورسم البسمة طوال طريق المستقبل، علما أن الحساب يناسب جميع الأطفال وحتى بلوغهم 14 عاما، ويمكن لأولياء الأمور فتح الحساب دون وجود حد أدنى أو رسوم، من خلال جميع افرع بنك الخليج.
وذكرت أن جهود بنك الخليج لا تتوقف عن توفير أفضل وأرقى الحلول والخدمات المصرفية لجميع العملاء وفي مقدمتهم الأطفال، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة التي تستهدف تكريس مكانته الريادية في الكويت كبنك للمستقبل.
وأشارت إلى أن بنك الخليج يوفر حزمة متنوعة من حسابات التوفير تناسب كل شرائج المجتمع، منها حساب التوفير الإلكتروني وحساب توفير الخليج وحساب المستثمر الذهبي ومن قبلها جميعا حساب مليونير الدانة، الذي يقدم أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة مليوني دينار في السحب السنوي ومليون دينار في السحب نصف السنوي، فضلا عن السحوبات الشهرية وربع السنوية.
واختتمت العيسى تصريحاتها بدعوة جميع العملاء للاستمتاع بتجربة مميزة، وخدمات رقمية نوعية مع بنك الخليج، والتي تعد من الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي المحلي، وبتكنولوجيا جديدة تتجاوز تطلعات العملاء.
يذكر أن حفل القرقيعان شهد إقبالا كبيرا من أولياء الأمور مع أطفالهم للاستمتاع بالفعاليات والعروض المتنوعة والألعاب الترفيهية.

MENAFN25032024000130011022ID1108019063

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