التجاري يوفر العيادي لعملائه على مدار الساعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن توفير العيادي عبر فروعه المنتشرة بكل أنحاء الكويت في الفترة التي تسبق عطلة عيد الفطر السعيد وحتى آخر يوم قبل العيد، كما يعلن عن تقديم خدمة توصيل العيادي لعملاء حساب أساس ومجانا لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية البريمير، من خلال خدمة Cash Xpress عبر التجاري أونلاين، وكذلك تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile، وهذه الخدمة متاحة للطلبات التي يتم تقديمها من تاريخ 24 مارس 2024 حتى تاريخ 6 أبريل 2024، علما بأن الحد الأدنى لطلب الخدمة هو 200 دينار كويتي، والحد الأقصى هو 10.000 دينار كويتي.
وتعقيبا على هذه الخدمة، قالت نورا كايد نائب مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يقدم البنك هذه الخدمة ضمن خدمات التجاري المميزة المقدمة لعملائنا، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، بما يوفر عليهم عناء الازدحام والذهاب إلى فروع البنك والانتظار لتسلم العيادي.
وأوضحت أن العيادي متوافرة أيضا لجميع عملاء البنك في الخزائن الذكية الخاصة من التجاري T-Lockers بمبالغ مختلفة، حيث تتواجد هذه الخزائن في جميع فروع البنك، بما يمكن العملاء من استخدام هذه الخزائن للحصول على العيادي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 7/24.
ولفتت كايد إلى أن خدمة توصيل العيادي تأتي ضمن باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على تطويرها بما يوفر خدمة مميزة لعملائه، حيث تتضمن الخدمة توصيل العيادي إلى المكان الذي يحدده العميل خلال يومين من تاريخ الطلب.
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