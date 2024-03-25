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التجاري يوفر العيادي لعملائه على مدار الساعة

3/25/2024 2:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن توفير العيادي عبر فروعه المنتشرة بكل أنحاء الكويت في الفترة التي تسبق عطلة عيد الفطر السعيد وحتى آخر يوم قبل العيد، كما يعلن عن تقديم خدمة توصيل العيادي لعملاء حساب أساس ومجانا لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية البريمير، من خلال خدمة Cash Xpress عبر التجاري أونلاين، وكذلك تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile، وهذه الخدمة متاحة للطلبات التي يتم تقديمها من تاريخ 24 مارس 2024 حتى تاريخ 6 أبريل 2024، علما بأن الحد الأدنى لطلب الخدمة هو 200 دينار كويتي، والحد الأقصى هو 10.000 دينار كويتي.
وتعقيبا على هذه الخدمة، قالت نورا كايد نائب مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يقدم البنك هذه الخدمة ضمن خدمات التجاري المميزة المقدمة لعملائنا، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، بما يوفر عليهم عناء الازدحام والذهاب إلى فروع البنك والانتظار لتسلم العيادي.
وأوضحت أن العيادي متوافرة أيضا لجميع عملاء البنك في الخزائن الذكية الخاصة من التجاري T-Lockers بمبالغ مختلفة، حيث تتواجد هذه الخزائن في جميع فروع البنك، بما يمكن العملاء من استخدام هذه الخزائن للحصول على العيادي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 7/24.
ولفتت كايد إلى أن خدمة توصيل العيادي تأتي ضمن باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على تطويرها بما يوفر خدمة مميزة لعملائه، حيث تتضمن الخدمة توصيل العيادي إلى المكان الذي يحدده العميل خلال يومين من تاريخ الطلب.

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