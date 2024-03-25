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غولدمان ساكس أونصة الذهب ستقفز إلى 2300 دولار بنهاية 2024!

3/25/2024 2:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع أسعار السلع في 2024 مع تحرك البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا لخفض أسعار الفائدة، ورجح البنك زيادة أسعار بعض المواد الخام بنسبة 15% خلال عام 2024 مع انخفاض تكاليف الاقتراض، وانتعاش التصنيع، واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
وتوقع «غولدمان ساكس» أن يصل سعر النحاس إلى 10000 دولار للطن، والألومنيوم إلى 2600 دولار للطن، والذهب إلى 2300 دولار للأونصة بنهاية 2024، ولفت إلى أن خفض الفوائد سيؤدي إلى زيادة أسعار المعادن، بما في ذلك النحاس والذهب على وجه الخصوص، يلي ذلك النفط الخام.
وعلى مستوى أسواق الأسهم، توقع بنك «غولدمان ساكس» بلوغ مؤشر «500 S&P» مستوى 5200 نقطة بنهاية العام الحالي.
وقال «غولدمان ساكس» إن هذه التوقعات قابلة للتعديل بالرفع مع استمرار ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة، مرجحا أن تقود أسهم هذه الشركات مؤشر «500 S&P» إلى الارتفاع بنسبة 15% أخرى ليسجل 6000 نقطة، وكان المؤشر صعد بنسبة 10% تقريبا هذا العام.
ولفت البنك إلى أنه على الرغم من أن التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي يبدو مرتفعا، إلا أن توقعات النمو والتقييمات لأكبر أسهم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لا تزال بعيدة عن نطاق الفقاعة.
وقال المحللون: «نجد أن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية في اقتصادات غير راكدة تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع أكبر دفعة للمعادن (النحاس والذهب على وجه الخصوص)، ثم النفط الخام.. الأهم من ذلك، أن التأثير الإيجابي على الأسعار يميل إلى الزيادة مع مرور الوقت، مع ظهور دافع النمو الناتج عن الظروف المالية الأكثر مرونة».
وتعكس توقعات غولدمان الصعودية الحذرة تعليقات مراقبي السوق الآخرين، حيث قالت «ماكواري غروب» في وقت سابق من هذا الشهر إن السلع تدخل انتعاشا دوريا جديدا مدعوما بنقص الإمدادات وانتعاش الاقتصاد العالمي.
كما توقع جيف كوري، الرئيس السابق لأبحاث السلع في بنك غولدمان والآن في مجموعة كارلايل، مكاسب مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وسلط «جيه بي مورغان تشيس» الضوء على إمكانيات صعود الذهب.
وقد ارتفعت السلع على نحو طفيف في الربع الأول، مع صعود سعر النفط الخام، وسجل الذهب مستوى قياسيا، وتجاوز النحاس 9 آلاف دولار للطن، وأشار صناع السياسات في كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى اعتزامهم خفض تكاليف الاقتراض هذا العام مع انحسار التضخم، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الصين عن مزيد من الدعم لتعافيها.

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