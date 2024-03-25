الأنباء تنشر خطة الكويت الإستراتيجية لزيادة إنتاج النفط والغاز

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دول شرق آسيا تستحوذ على حصة الأسد من الصادرات النفطية بواقع 1.5 مليون يومياً 1.33 مليون برميل معدل التكرير المحلي.. و331 مليون برميل في المصافي الخارجية
أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
تعمل مؤسسة البترول الكويتية وفق خطط طموحة تقوم من خلالها بالنظر في خططها الاستراتيجية للتسويق الدولية لاغتنام الفرص لزيادة حصتها السوقية في الأسواق المحتملة المتنامية عندما يكون البيع ممكنا، إذ تشير توقعات المؤسسة وفقا للدراسات التي تجريها، إلى أن الأسواق الأسيوية ستظل هي المستورد الرئيسي للنفط الخام الكويتي، بينما ستكون دول الخليج العربي والدول الآسيوية هما المستوردان الأكبر للمواد المكررة.
ووفقا لبيانات اطلعت عليها «الأنباء»، فإن مؤسسة البترول الكويتية تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 3.2 ملايين برميل يوميا بحلول 2026/2027، وذلك بنمو يبلغ 32% مقارنة بقدرة إنتاجية بلغت 2.422 مليون برميل يوميا خلال السنة المالية 2020/2021.
وكشفت البيانات أن القدرة الإنتاجية للبلاد خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 تبلغ 2.9 مليون برميل، ومن المتوقع أن تصعد إلى مستوى 3 ملايين برميل يوميا خلال السنة المالية المقبلة 2024/2025.
وتظهر البيانات أن حجم الطاقة الانتاجية المستهدف الوصول إليها في 2024/2025 يبلغ 3 ملايين برميل يوميا مقسمة على 1.326 مليون برميل للتصدير إلى دول أسيا، و1.333 مليون برميل محليا و319 ألف برميل لشركة البترول العالمية.
وتستهدف «مؤسسة البترول» في العام التالي (2025/2026) الوصول إلى مستوى 3.1 ملايين برميل يوميا من بينها 1.444 مليون برميل للتصدير إلى الخارج و1.314 مليون برميل محليا، و342 إلى مصافي شركة البترول العالمية، أما في 2026/2027 فيرتفع حجم الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 ملايين برميل يوميا من بينها 1.538 مليون برميل للتصدير، و1.331 مليون برميل محليا و331 ألف برميل لمصافي شركة البترول العالمية.
وتظهر البيانات أن الاستهلاك المحلي البالغ 1.33 مليون برميل نفط خام يوميا يعنى الطاقة التكريرية للبلاد في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية في مصفاة ميناء عبدالله ومصفاة ميناء الأحمدي، فضلا عن مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).
كما يلاحظ أن كميات النفط المكررة في مصافي شركة البترول العالمية وتحديدا في مصفاتي الدقم وفيتنام ستقفز من الطاقة التكريرية الخارجية للكويت من مستوى 167 ألف برميل يوميا خلال 2020 إلى مستوى 331 ألف برميل يوميا في عام 2026 /2027.
وتظهر البيانات أن الكويت كانت لديها توجهات بزيادة القدرة الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، وتتوزع تلك القدرة مناصفة بين شركة نفط الكويت بواقع 3.2 ملايين برميل يوميا و300 ألف برميل يوميا من شركة نفط الخليج، إلا أن نقص الإنتاج بواقع 339 ألف برميل يوميا لعدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكل من نفط الكويت بواقع 284 ألف برميل يوميا و55 ألف برميل يوميا.
ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الإنتاج إلى تأخر تنفيذ عدد من مشاريع البلاد النفطية.
وتعتزم الكويت رفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، وتخطط استثمار 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع إنتاج النفط ضمن استراتيجية البلاد، وقالت مؤسسة البترول الكويتية إنها تخطط لاستثمار ما مجموعه 410 مليارات دولار، وستكون 300 مليار دولار من هذا المبلغ عبارة عن استثمار تقليدي في مجال الاستكشاف والإنتاج، بينما سيتم إنفاق نحو 110 مليارات دولار على «تحول الطاقة والحفاظ على القدرة التنافسية لسعر برميل النفط الكويتي».
ويرتبط انتاج الكويت ارتباطا وثيقا بالحصة المقررة في «أوپيك+» والتخفيضات الطوعية التي قامت بها الكويت حيث قامت بتمديد خفضها الطوعي والذي يبلغ 135 ألف برميل يوميا للربع الثاني من العام الحالي 2024، وبذلك سيستمر إنتاج دولة الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو 2024.
ويعتبر الخفض البالغ 135 ألف برميل يوميا يأتي بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في شهر أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
913 مليون قدم مكعبة إنتاج الغاز الحر
أظهرت البيانات أن إنتاج نفط الكويت من الغاز الحر سيقفز إلى مستوى 913 مليون قدم مكعبة يوميا خلال 2026/2027، وذلك من مستوى 541 مليون قدم مكعبة يوميا في 2020/2021، علما بأن إنتاج الغاز الحر في البلاد سيبلغ 608 ملايين قدم مكعبة يوميا خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، وسيقفز إلى مستوى 787 مليون قدم مكعبة يوميا في 2024/2025، ثم إلى 901 مليون بحلول عام 2025/2026.
..ونصف مليار من حقل الدرة
كشفت البيانات عن أن حصة الكويت من حقل غاز الدرة سيبلغ نصف مليار قدم مكعبة بعد بدء عمليات الإنتاج من الحقل المشترك مع المملكة العربية السعودية.
MENAFN25032024000130011022ID1108019060