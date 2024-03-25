الأنباء تنشر خطة الكويت الإستراتيجية لزيادة إنتاج النفط والغاز



دول شرق آسيا تستحوذ على حصة الأسد من الصادرات النفطية بواقع 1.5 مليون يومياً 1.33 مليون برميل معدل التكرير المحلي.. و331 مليون برميل في المصافي الخارجية

أحمد مغربي ـ علي إبراهيمتعمل مؤسسة البترول الكويتية وفق خطط طموحة تقوم من خلالها بالنظر في خططها الاستراتيجية للتسويق الدولية لاغتنام الفرص لزيادة حصتها السوقية في الأسواق المحتملة المتنامية عندما يكون البيع ممكنا، إذ تشير توقعات المؤسسة وفقا للدراسات التي تجريها، إلى أن الأسواق الأسيوية ستظل هي المستورد الرئيسي للنفط الخام الكويتي، بينما ستكون دول الخليج العربي والدول الآسيوية هما المستوردان الأكبر للمواد المكررة.ووفقا لبيانات اطلعت عليها «الأنباء»، فإن مؤسسة البترول الكويتية تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 3.2 ملايين برميل يوميا بحلول 2026/2027، وذلك بنمو يبلغ 32% مقارنة بقدرة إنتاجية بلغت 2.422 مليون برميل يوميا خلال السنة المالية 2020/2021.وكشفت البيانات أن القدرة الإنتاجية للبلاد خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 تبلغ 2.9 مليون برميل، ومن المتوقع أن تصعد إلى مستوى 3 ملايين برميل يوميا خلال السنة المالية المقبلة 2024/2025.وتظهر البيانات أن حجم الطاقة الانتاجية المستهدف الوصول إليها في 2024/2025 يبلغ 3 ملايين برميل يوميا مقسمة على 1.326 مليون برميل للتصدير إلى دول أسيا، و1.333 مليون برميل محليا و319 ألف برميل لشركة البترول العالمية.وتستهدف «مؤسسة البترول» في العام التالي (2025/2026) الوصول إلى مستوى 3.1 ملايين برميل يوميا من بينها 1.444 مليون برميل للتصدير إلى الخارج و1.314 مليون برميل محليا، و342 إلى مصافي شركة البترول العالمية، أما في 2026/2027 فيرتفع حجم الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 ملايين برميل يوميا من بينها 1.538 مليون برميل للتصدير، و1.331 مليون برميل محليا و331 ألف برميل لمصافي شركة البترول العالمية.وتظهر البيانات أن الاستهلاك المحلي البالغ 1.33 مليون برميل نفط خام يوميا يعنى الطاقة التكريرية للبلاد في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية في مصفاة ميناء عبدالله ومصفاة ميناء الأحمدي، فضلا عن مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).كما يلاحظ أن كميات النفط المكررة في مصافي شركة البترول العالمية وتحديدا في مصفاتي الدقم وفيتنام ستقفز من الطاقة التكريرية الخارجية للكويت من مستوى 167 ألف برميل يوميا خلال 2020 إلى مستوى 331 ألف برميل يوميا في عام 2026 /2027.وتظهر البيانات أن الكويت كانت لديها توجهات بزيادة القدرة الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، وتتوزع تلك القدرة مناصفة بين شركة نفط الكويت بواقع 3.2 ملايين برميل يوميا و300 ألف برميل يوميا من شركة نفط الخليج، إلا أن نقص الإنتاج بواقع 339 ألف برميل يوميا لعدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكل من نفط الكويت بواقع 284 ألف برميل يوميا و55 ألف برميل يوميا.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الإنتاج إلى تأخر تنفيذ عدد من مشاريع البلاد النفطية.وتعتزم الكويت رفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، وتخطط استثمار 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع إنتاج النفط ضمن استراتيجية البلاد، وقالت مؤسسة البترول الكويتية إنها تخطط لاستثمار ما مجموعه 410 مليارات دولار، وستكون 300 مليار دولار من هذا المبلغ عبارة عن استثمار تقليدي في مجال الاستكشاف والإنتاج، بينما سيتم إنفاق نحو 110 مليارات دولار على «تحول الطاقة والحفاظ على القدرة التنافسية لسعر برميل النفط الكويتي».ويرتبط انتاج الكويت ارتباطا وثيقا بالحصة المقررة في «أوپيك+» والتخفيضات الطوعية التي قامت بها الكويت حيث قامت بتمديد خفضها الطوعي والذي يبلغ 135 ألف برميل يوميا للربع الثاني من العام الحالي 2024، وبذلك سيستمر إنتاج دولة الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو 2024.ويعتبر الخفض البالغ 135 ألف برميل يوميا يأتي بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في شهر أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.913 مليون قدم مكعبة إنتاج الغاز الحرأظهرت البيانات أن إنتاج نفط الكويت من الغاز الحر سيقفز إلى مستوى 913 مليون قدم مكعبة يوميا خلال 2026/2027، وذلك من مستوى 541 مليون قدم مكعبة يوميا في 2020/2021، علما بأن إنتاج الغاز الحر في البلاد سيبلغ 608 ملايين قدم مكعبة يوميا خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، وسيقفز إلى مستوى 787 مليون قدم مكعبة يوميا في 2024/2025، ثم إلى 901 مليون بحلول عام 2025/2026...ونصف مليار من حقل الدرةكشفت البيانات عن أن حصة الكويت من حقل غاز الدرة سيبلغ نصف مليار قدم مكعبة بعد بدء عمليات الإنتاج من الحقل المشترك مع المملكة العربية السعودية.