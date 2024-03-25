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هل أصبح خفض الفيدرالي للفائدة في يونيو أمرا مؤكدا ؟

3/25/2024 2:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثبت الاحتياطي الفيدرالي في ثاني اجتماعاته هذا العام ـ الذي عقد على مدار يومي التاسع عشر والعشرين من مارس ـ الفائدة دون تغيير عند المدى 5.25% ـ 5.5%، مثلما فعل في اجتماع يناير الماضي، وذلك بعدما رفع الفائدة 11 مرة خلال الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023 لمواجهة التضخم، لكنه في اجتماع ديسمبر الماضي تنبأ بخفض الفائدة ثلاث مرات بنهاية 2024 لتصل إلى 4.6%.
ورغم تباطؤ التضخم بالفعل، إلا أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أشارت إلى أنها بحاجة إلى المزيد من البيانات الإيجابية قبل التحرك نحو خفض الفائدة، وحاليا، فإن أمام اللجنة 6 فرص لخفض الفائدة هذا العام بدءا من اجتماعها المقبل الذي سيعقد على مدار الثلاثين من أبريل والأول من مايو.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع حاليا خفض الفيدرالي الفائدة في اجتماع يونيو ـ سيعقد في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر ـ لكن لا ينبغي التعامل مع الأمر على أنه قرار تم اتخاذه بالفعل.
وذكر «إيثان هاريس» كبير الاقتصاديين العالميين لدى «بنك أوف أميركا» أنه لن يتفاجأ في حال انتظر الفيدرالي حتى يوليو لخفض الفائدة، وأشار إلى أن قراءات التضخم في أسعار المستهلكين كانت سيئة خلال يناير وفبراير، والبنك بحاجة لقراءات إيجابية على مدار ثلاثة أشهر، وقد لا يحدث ذلك بحلول يونيو.
وأتفق «جيه بنسون دورهام» رئيس قسم السياسة العالمية وتخصيص الأصول لدى «بايبر ساندلر» مع هذا الرأي، ويرى أن البيانات ما زالت متقلبة نوعا ما، مشيرا إلى أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية أعلى مما كان عليه في السبعينيات.
عدم اليقين أصبح أكثر وضوحاً
وذكر «ديريك تانغ» الخبير الاقتصادي لدى «مونتري بوليسي أنالتيكس» أن عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد أصبح أكثر وضوحا، وأشار إلى أن المسؤولين قلقين بعض الشيء من أن التضخم سيظل عنيدا عند مستويات أعلى من 2%، ولذلك فهم يتحركون بحذر شديد.
الخفض في يونيو
إلى ذلك، ذكرت «كاثي بوستيانسيك» كبيرة الاقتصاديين لدى «نيشن وايد» في تقرير: نرى أن خفض الفائدة في يونيو مطروحا على الطاولة، لكن الاحتمالات تتزايد أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يوليو لبدء عملية التيسير، ومن المحتمل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات ليصبح الإجمالي ثلاثة أرباع نقاط مئوية ليصل المعدل المستهدف إلى 4.5% إلى 4.75% بحلول نهاية العام.
ويتوقع «جيرمي شوارتز» الخبير الاقتصادي للولايات المتحدة لدى «نومورا» خفض الفائدة مرتين فقط هذا العام، مرة في يوليو والثانية في ديسمبر. ويرى «ميشيل فيرولي» كبير اقتصاديي الولايات المتحدة لدى «جيه بي مورجان تشيس» أن هناك فرصة لأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما يتوقع أي شخص.

MENAFN25032024000130011022ID1108019059

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