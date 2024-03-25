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حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون 3 أشهر

3/25/2024 2:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الهيئة العامة للصناعة عبدالله الجوعان قرارا وزاريا يقضي بحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة ثلاثة أشهر، وينفذ القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن القرار يأتي في ظل تهيئة المناخ الداعم للمضي قدما في تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسؤولية الممتدة للمنتج المحلي لمشاريع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة.
وأضافت الوزارة أن الكرتون مادة أساسية لتشغيل مصانع كويتية لتوفير منتجات استهلاكية للسوق المحلي بسعر مناسب، مشيرة إلى حاجة المصانع المحلية لنحو 30 ألف طن شهريا، وهو ما لا يمكن توفيره في السوق المحلي دون إعادة تدويره.
وأفادت بأن الصناعات التدويرية تعتبر شديدة الأهمية بالنسبة لدولة الكويت نظرا لأنها تقوم على مبدأ الحفاظ على البيئة ووقف استنزاف الموارد الطبيعية ومواكبة الدول المتقدمة في أحدث التقنيات ما يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاستثمارية الأخرى للقطاعين التجاري والصناعي.

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