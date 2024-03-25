146 مشروعا نفطيا حول العالم تنتظر القرارات الاستثمارية النهائية خلال 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
أصدرت شركة ريسيرتش اند ماركتس تقريرا يتضمن عدد المشروعات المتوقع ان تتخذ بشأنها القرارات الاستثمارية النهائية في عام 2024، والتي يبلغ عددها 146 مشروعا، ضمن مضمار النفط والغاز على مستوى العالم في القطاعات والمراحل الثلاث المختلفة التي تنقسم إلى:
1 ـ المنبع (التنقيب والإنتاج)، والذي يشمل البحث عن حقول الغاز الطبيعي تحت الماء أو تحت الأرض أو حقول النفط الخام وحفر آبار الاستكشاف والحفر في الآبار المنشأة لاستخراج النفط والغاز، وفي هذا القطاع من المتوقع أن يحصل 72 مشروعا على قرارات الاستثمار النهائية منها 63 مشروعا جديدا بالاضافة إلى 9 مشروعات سيتم تطويرها.
2 ـ المرحلة الوسطى، وتشمل قطاع النقل والعمليات في منتصف الطريق مثل النقل والتخزين، وخطوط الأنابيب وأنظمة التجميع، حيث من المتوقع أن تحصل 8 مشاريع على قرارات الاستثمار النهائي.
3 ـ المصب، ويشمل محطات التكرير وصناعة البتروكيماويات وتشمل تكرير النفط الخام وتنقية الغاز الطبيعي بالاضافة إلى التسويق التجاري لهذه المنتجات للمستهلكين والمستخدمين النهائيين على شكل منتجات بترولية نهائية، فضلا عن عدد من أنواع البتروكيماويات الأخرى، حيث يتوقع حصول 11 مشروعا في مضمار التكرير و55 مشروعا في صناعة البتروكيماويات على القرارات النهائية.
واستعرضت ريسيرتش اند ماركتس عددا من المشروعات المتوقع حصولها على القرارات الاستثمارية النهائية في عام 2024 في مختلف مناطق العالم، لا سيما مشروعات التنقيب والاستكشاف، ومحطات التكرير ومشروعات إنتاج الغاز وتسييله وتصديره بالاضافة إلى جوانب الصناعة النفطية المختلفة.
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