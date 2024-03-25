Monday, 25 March 2024 09:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


146 مشروعا نفطيا حول العالم تنتظر القرارات الاستثمارية النهائية خلال 2024

3/25/2024 2:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
أصدرت شركة ريسيرتش اند ماركتس تقريرا يتضمن عدد المشروعات المتوقع ان تتخذ بشأنها القرارات الاستثمارية النهائية في عام 2024، والتي يبلغ عددها 146 مشروعا، ضمن مضمار النفط والغاز على مستوى العالم في القطاعات والمراحل الثلاث المختلفة التي تنقسم إلى:
1 ـ المنبع (التنقيب والإنتاج)، والذي يشمل البحث عن حقول الغاز الطبيعي تحت الماء أو تحت الأرض أو حقول النفط الخام وحفر آبار الاستكشاف والحفر في الآبار المنشأة لاستخراج النفط والغاز، وفي هذا القطاع من المتوقع أن يحصل 72 مشروعا على قرارات الاستثمار النهائية منها 63 مشروعا جديدا بالاضافة إلى 9 مشروعات سيتم تطويرها.
2 ـ المرحلة الوسطى، وتشمل قطاع النقل والعمليات في منتصف الطريق مثل النقل والتخزين، وخطوط الأنابيب وأنظمة التجميع، حيث من المتوقع أن تحصل 8 مشاريع على قرارات الاستثمار النهائي.
3 ـ المصب، ويشمل محطات التكرير وصناعة البتروكيماويات وتشمل تكرير النفط الخام وتنقية الغاز الطبيعي بالاضافة إلى التسويق التجاري لهذه المنتجات للمستهلكين والمستخدمين النهائيين على شكل منتجات بترولية نهائية، فضلا عن عدد من أنواع البتروكيماويات الأخرى، حيث يتوقع حصول 11 مشروعا في مضمار التكرير و55 مشروعا في صناعة البتروكيماويات على القرارات النهائية.
واستعرضت ريسيرتش اند ماركتس عددا من المشروعات المتوقع حصولها على القرارات الاستثمارية النهائية في عام 2024 في مختلف مناطق العالم، لا سيما مشروعات التنقيب والاستكشاف، ومحطات التكرير ومشروعات إنتاج الغاز وتسييله وتصديره بالاضافة إلى جوانب الصناعة النفطية المختلفة.

MENAFN25032024000130011022ID1108019057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث