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التجارة حجب 31 موقعا إلكترونيا خلال 2023

3/25/2024 2:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
قامت إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة، برفع الإيقاف عن تراخيص 8 شركات خلال العام الماضي 2023، وذلك بعد قيام تلك الشركات بتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم بسببها إصدار قرارات إيقاف التراخيص، حيث تم رفع الإيقاف عن تراخيص شركتين عقاريتين، وشركة صرافة واحدة، و5 شركات مجوهرات، مع التنبيه عليها بعدم تكرار المخالفات مستقبلا.
على صعيد مختلف، قامت إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحجب 31 موقعا إلكترونيا خلال العام 2023، ثبتت مخالفتها للقوانين والضوابط المنظمة، وجميعها مواقع متعلقة ببيع الذهب والمجوهرات، حيث تم حجب 27 موقعا في يناير و4 مواقع أخرى في أكتوبر من العام الماضي.
وتعتمد إدارة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في عملها على القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حصلت عليها «الأنباء»، أن إجمالي المعاملات التي أنجزتها إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام 2023، بلغ نحو 3581 معاملة، كان نصيب التقارير التفتيشية منها نحو 1018 تقريرا وزيارة، منها 378 زيارة لشركات عقارية، فيما بلغ عدد زيارات شركات الصرافة 133 زيارة، وشركات المجوهرات 507 زيارات.
أما إجمالي عدد طلبات الشركات العقارية وشركات الصرافة والمجوهرات التي انتهت منها إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام 2023 فبلغ نحو 2510 طلبات، كان من بينها 1779 طلبا لشركات عقارية، و56 طلبا لشركات صرافة، و675 طلبا لشركات مجوهرات.
وبلغت ذروة المعاملات خلال شهر مايو بواقع 410 معاملات، تلاه شهر يناير بواقع 387 معاملة، ثم شهر مارس بواقع 367 معاملة، ثم شهر أكتوبر بواقع 313 معاملة، ثم شهر أبريل بواقع 312 معاملة، ثم شهر فبراير بواقع 310 معاملات، ثم شهر أغسطس بواقع 276 معاملة، ثم شهر سبتمبر بواقع 273 معاملة.

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