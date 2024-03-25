التجارة حجب 31 موقعا إلكترونيا خلال 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) طارق عرابي
قامت إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة، برفع الإيقاف عن تراخيص 8 شركات خلال العام الماضي 2023، وذلك بعد قيام تلك الشركات بتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم بسببها إصدار قرارات إيقاف التراخيص، حيث تم رفع الإيقاف عن تراخيص شركتين عقاريتين، وشركة صرافة واحدة، و5 شركات مجوهرات، مع التنبيه عليها بعدم تكرار المخالفات مستقبلا.
على صعيد مختلف، قامت إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحجب 31 موقعا إلكترونيا خلال العام 2023، ثبتت مخالفتها للقوانين والضوابط المنظمة، وجميعها مواقع متعلقة ببيع الذهب والمجوهرات، حيث تم حجب 27 موقعا في يناير و4 مواقع أخرى في أكتوبر من العام الماضي.
وتعتمد إدارة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في عملها على القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حصلت عليها «الأنباء»، أن إجمالي المعاملات التي أنجزتها إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام 2023، بلغ نحو 3581 معاملة، كان نصيب التقارير التفتيشية منها نحو 1018 تقريرا وزيارة، منها 378 زيارة لشركات عقارية، فيما بلغ عدد زيارات شركات الصرافة 133 زيارة، وشركات المجوهرات 507 زيارات.
أما إجمالي عدد طلبات الشركات العقارية وشركات الصرافة والمجوهرات التي انتهت منها إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام 2023 فبلغ نحو 2510 طلبات، كان من بينها 1779 طلبا لشركات عقارية، و56 طلبا لشركات صرافة، و675 طلبا لشركات مجوهرات.
وبلغت ذروة المعاملات خلال شهر مايو بواقع 410 معاملات، تلاه شهر يناير بواقع 387 معاملة، ثم شهر مارس بواقع 367 معاملة، ثم شهر أكتوبر بواقع 313 معاملة، ثم شهر أبريل بواقع 312 معاملة، ثم شهر فبراير بواقع 310 معاملات، ثم شهر أغسطس بواقع 276 معاملة، ثم شهر سبتمبر بواقع 273 معاملة.
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