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مصر تكشف عن حجم خسائرها بسبب الصراع في البحر الأحمر

3/25/2024 10:09:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها.

RT

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