مصر تكشف عن حجم خسائرها بسبب الصراع في البحر الأحمر

مصر تكشف عن حجم خسائرها بسبب الصراع في البحر الأحمر
التاريخ
3/25/2024 10:09:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها.
RT
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